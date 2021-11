Squid Game, record e maxi incassi: ecco quanto ha guadagnato il protagonista della serie

Squid Game è la serie tv del momento, la più seguita di sempre sulla piattaforma Netflix. Ecco quanto ha guadagnato il protagonista Lee Jung-jae.

Squid Game è la serie tv del momento. Un successo improvviso e probabilmente inaspettato per Netflix, dato che il programma coreano è stato doppiato in pochissime lingue; e tra queste non c’è l’italiano, con gli spettatori del nostro Paese che sono stati costretti a guardare i nove episodi in lingua originale, o al massimo in inglese, con il supporto dei sottotitoli in italiano. In soli 17 giorni, Squid Game ha conquistato il titolo di serie tv più vista nella storia di Netflix con ben 111 milioni di abbonati che l’hanno guardata per almeno due minuti.

Superati anche gli show record della piattaforma Bridgerton e La Casa di Carta, che sono anche sul mercato da più tempo e possono contare su un pubblico molto più fidelizzato. Eppure la serie ha avuto un successo planetario, con gli attori che sono diventati delle vere e proprie star mondiali. Ma quanto hanno guadagnato i protagonisti del programma?

Squid Game, ecco quanto ha guadagnato il protagonista Lee Jung-jae

Squid Game, che nella trama si presenta come un gioco mortale tra oltre 400 persone partecipanti con in palio una somma miliardaria, ha come protagonista principale Lee Jung-jae che veste i panni di Seong Gi-hun, uomo squattrinato e perseguitato dagli strozzini.

I media statunitensi hanno reso noti i guadagni dell’attore coreano, che avrebbe incassato cifre esorbitanti. Grazie alla serie Netflix, Jung-jae avrebbe guadagnato circa 2 milioni di euro. Nel dettaglio avrebbe percepito circa 220 mila euro ad episodio per un totale di 9 episodi.

A svelare, invece, i compensi della comparse è stata la youtuber Raye che ha confessato di esser stata contattata per fare da comparsa rifiutando però la proposta. Per un lavoro secondario, corrispondente a tre giorni di lavoro, la presenza sarebbe stata pagata circa 4.250 dollari.