Alfonso Signorini: sapete che il fidanzato è un volto noto della politica italiana?

Il compagno di Alfonso Signorini, dichiarato ufficialmente omosessuale, è un volto noto della politica italiana, rimasto nascosto fino ad oggi. Vediamo di chi si tratta.

Alfonso Signorini nato a Milano il 7 Aprile 1964, è uno dei conduttori televisivi, nonché giornalista e regista teatrale più influenti d’Italia, ed al momento è direttore della rivista settimanale “Chi”.

Dopo il diploma al Liceo Omero, decide di proseguire gli studi laureandosi in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo un master in Filosofia medievale.

Inizia così una carriera da insegnante presso un Liceo Classico di Milano, per poi abbandonare e collaborare con il quotidiano “La Provincia di Como”.

Potrebbe interessarti>>>Signorini: “Malgioglio è un bugiardo seriale, si inventa le cose”

Passa quindi di giornale in giornale alimentando la sua carriera da giornalista ed ampliando la sua professione in più ambiti, come il gossip, diventando direttore del settimanale “Chi”.

Raggiunge una così alta notorietà e visibilità da essere scelto per prendere parte ad alcuni film con Christian De Sica e Sabrina Ferilli.

Dal 2016 prende posto come opinionista nel programma più conosciuto della TV, il “Grande Fratello VIP”, e dalla quarta edizione prende il posto di conduttore del programma, compresa l’edizione ancora in corso.

Il compagno di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini come ben sappiamo è dichiaratamente omosessuale, ed a tal proposito ha trovato l’uomo della sua vita. Vediamo di chi si tratta.

Il compagno di Signorini sarebbe un volto importante della politica italiana, vicepresidente tesoriere di Forza Italia, e si chiama Paolo Galimberti.

Potrebbe interessarti>>>Alfonso Signorini “riaccende” la storia che dura da tre anni, e svela l’identità…

Paolo Galimberti nato a Giussano, in provincia di Monza, il 7 Luglio 1968, è un’imprenditore, nonché politico italiano dalla carriera rosea.

E’ uno dei soci di maggioranza assieme alla sua famiglia nella grande azienda di elettronica, Euronics Italia Spa.

Nel 2013 viene eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica italiana, passando nello stesso da PDL a Forza Italia.

La coppia unita ormai da ben 19 anni, ha dichiarato di aver affrontato insieme il periodo della pandemia e della malattia da Covid, contratto dal conduttore.

Galimberti solo all’età di 34 anni, prese coraggio e rivelò la sua omosessualità alla sua famiglia, ottenendo la risposta inaspettata del padre: “L’ho sempre saputo”.

La coppia ha deciso di tenere all’oscuro i dettagli della loro vita privata, lasciando fuori telecamere e giornalisti abbattendo il rischio di far trapelare false informazioni.