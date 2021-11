Emma Marrone: limiti e coraggio sospesi in un “volo” | VIDEO

Con il video pubblicato tramite il proprio profilo ufficiale su Instagram, Emma Marrone dimostra di essere molto, molto tosta

E’ considerata una delle voci più belle del panorama musicale italiano. Emma Marrone sul palco è capace di essere dolce e sensuale. Ma anche grintosa, con la sua potenza vocale. E questa grinta non l’ha manifestata solo sul palco. E adesso dimostra davvero di avere coraggio da vendere!

Emma Marrone: la carriera

E’ uno dei tanti talenti usciti dalla fucina di Maria De Filippi. Diventa famosa tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” e firmando un contratto con l’etichetta discografica Universal Music Group.

Da quel momento, il successo è perenne e in continua ascesa. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano “Arriverà”, e nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”, vincitore di quell’edizione.

Il volo senza paracadute

Dolce, ma anche grintosa con la sua musica. Con il video pubblicato tramite il proprio profilo ufficiale su Instagram, Emma Marrone dimostra di essere molto, molto tosta. E di saper affrontare e sconfiggere le proprie paure. Anche quando queste sono forti e rischiano di paralizzare.

“Avere paura è il primo passo per essere consapevoli dei propri limiti. Voler superare questi limiti è una scelta dettata dal coraggio. Mamma guarda ho imparato a volare” scrive nel post su Instagram. E, in effetti, nel video pubblicato vediamo proprio Emma Marrone volare. Con una tuta e con un casco, infatti, è paracadutista per un giorno. Ma senza paracadute.

Come ha fatto? Grazie al lavoro di Aero Gravity, realtà milanese che ha creato l’unica galleria del vento verticale in Italia. Si può così sperimentare l’esperienza del volo in un cilindro di cristallo alto 8 metri grazie a 6 turbine potentissime e un flusso d’aria fino a 370 km/h capace di vincere la forza di gravità e sostenere il corpo in volo. Di fatto, si sperimenta l’assenza di gravità, proprio come un vero astronauta.