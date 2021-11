Fabio Cannavaro: ormai “disoccupato” cambia sport | Vediamo quale

Nel 2006 ha vinto il Pallone d’oro. Quinto italiano vincitore, dopo Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio

Considerato uno dei difensori più forti della storia del calcio. Fabio Cannavaro è un patrimonio dello sport non solo italiano, ma internazionale. Avendo dipanato la sua carriera non solo nel nostro campionato, ma anche in altri Paesi.

Fabio Cannavaro: la carriera

Ha collezionato 136 presenze in nazionale e nel 2006 è stato campione del mondo con la nazionale italiana. Nel 2006 si è aggiudicato il Pallone d’oro (quinto italiano vincitore del premio, dopo l’oriundo Omar Sívori, Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio) ed è stato eletto FIFA World Player of the Year. Inserito nella squadra ideale del decennio dal Sun nel 2009, nel 2014 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i calciatori.

Ha militato in Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid ha chiuso la carriera nell’Al-Ahli, negli Emirati Arabi. Poi, l’inizio della carriera di allenatore, proprio tra Emirati Arabi e Cina. Ha da qualche mese interrotto il proprio rapporto di lavoro come allenatore del Guangzhou Evergrande in Cina.

Cambio sport

Pur avendo militato in alcune delle squadre più forti, ha vinto “poco” con i club. Uno Scudetto (poi revocato) con la Juventus, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana con il Parma, due campionati e una supercoppa di Spagna col Real Madrid.

Ma, ovviamente, il suo nome sarà per sempre legato al successo della nazionale italiana nel mondiale del 2006. Attualmente “disoccupato”, Fabio Cannavaro è tornato in Italia nella sua Campania. E, in particolare, nella sua Napoli.

In uno dei suoi ultimi post su Instagram lo vediamo impegnato in uno sport che non è il calcio. In tenuta da ciclista e con una bici lì vicino a sé capiamo che Fabio Cannavaro, oggi 48enne, ha appena percorso il tragitto da Napoli a Sorrento. Circa 120 chilometri tra andata e ritorno. Una bella “sgambata”. Che Fabio Cannavaro non stia pensando di cambiare sport?