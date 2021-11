Gabriele Bonci: il mago romano della pizza svela il segreto | Ecco come è diventato ricco

Tutti durante il lockdown si sono un pò sentiti Gabriele Bonci. Chef e pizzaiolo romano che è entrato nel cuore degli italiani con la sua simpatia ma soprattutto con il suo impasto spaziale.

Per carità, assolutamente divertente. Anche per condividere i preparativi e i risultati sui social. Ma speriamo davvero che la “mania” delle pizze fatte in casa non torni più con insistenza. Perché è proliferata soprattutto nei difficili mesi di lockdown a causa del Coronavirus. E tutti noi speriamo che quel periodo non ritorni mai più. Eppure, siamo diventati grandi esperti. Due paroline magiche, in quel periodo, risuonavano: “Pizza Bonci”.

La Pizza Bonci

Trae il suo nome da Gabriele Bonci, chef e pizzaiolo romano, conosciuto per aver partecipato al cooking show della Rai, “La Prova del Cuoco”. E’ conduttore di “Pizza Hero – la sfida dei forni” su Food network e proprietario di Pizzarium catena di Pizza al taglio nata a Roma.

Nei difficili mesi di lockdown è diventato ancor più famoso per i suoi consigli sulle pizze fatte in casa. Per la pizza Bonci il consiglio è quello di utilizzare il Lievito Secco ed è davvero molto importante che la farina maturi per almeno 24 ore in frigorifero. In questo modo la pizza sarà molto più leggera, super alveolata e veramente digeribile.

Quanto costa?

44enne, Bonci ha tre punti vendita a Roma, uno a Lucca, due a Chicago e due prossime aperture di pizzerie al taglio a Miami e New Orleans: negli Stati Uniti il marchio Bonci è in forte espansione

Uno dei segreti del grande successo di Bonci e della sua pizza è la capacità di utilizzare diversi ingredienti. Dal grano al farro, passando per i cereali. La varietà delle materie prime usate rendono le sue pizze diverse e molto apprezzate.

L’impasto per il pane “originale” di Gabriele Bonci costa 7 euro al chilo.