Gigi D’Alessio, guai in arrivo | La procura di Roma chiede 4 anni di carcere

Brutta notizia per il celebre cantante napoletano, che proprio pochi mesi fa ha annunciato di aspettare un bimbo dalla nuova compagna Denise

Questa volta non è un disco che va un po’ peggio degli altri. Oppure la fine della relazione con Anna Tatangelo. Questa volta Gigi D’Alessio rischia grosso. Addirittura di finire in carcere. Ecco perché.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spunta il testimone sulla rottura tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo | Il retroscena inaspettato

Gigi D’Alessio: la carriera

La doccia fredda da cui è stato investito il cantante napoletano arriva in un momento di grande successo per la sua carriera. Nella sua carriera, infatti, ha venduto ben 26 milioni di dischi. Un successo nato negli anni ’90, prima come direttore d’orchestra, poi come cantante. Inizialmente in lingua vernacolare napoletana. Ma poi a livello nazionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> 80mila euro di cachet a Gigi D’Alessio: Troppi? No, anzi sono pochi

Tra i suoi più grandi successi ricordiamo “Non dirgli mai”, ma anche “Miele”, “Mon amour”. Nel dicembre del 2006 è stata resa nota la sua relazione con la cantante Anna Tatangelo, iniziata nel febbraio 2005 e interrotta nel 2017. I due hanno un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Nel settembre 2018 la coppia torna insieme, ma il 3 marzo 2020, attraverso il suo profilo Instagram, il cantante annuncia la fine della loro relazione. Una lunga e travagliata storia d’amore in cui i due hanno anche duettato insieme sul palco.

Un duro colpo la fine di un amore così bello. Ma, adesso, per Gigi D’Alessio arriva un’altra brutta notizia.

Rischio carcere

Una brutta notizia che segue però il bellissimo annuncio fatto con la fidanzata Denise Esposito, di ventisei anni più giovane di lui. Proprio alcuni mesi fa la coppia ha annunciato di aspettare un bambino.

Ora però la brutta notizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Diletta Leotta e Gigi D’Alessio, bacio e web in delirio | FOTO

Perché la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto ben quattro anni di carcere per il cantante napoletano, accusato di reati fiscali. La vicenda è legata ad una indagine del 2018 che verteva su una ipotesi di evasione dalle imposte da circa 1,7 milioni di euro. Secondo l’accusa l’artista nel 2010 non avrebbe dichiarato utili per alcuni milioni di euro frodando il fisco.

La sentenza è attesa nella prossima udienza fissata per il 9 novembre.