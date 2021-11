Riconoscete questa bambina dolcissima? Da grande il suo punto di forza non sono gli occhi

Ha tantissimi followers. Certo (e vale soprattutto per i maschi), forse ci si concentra più su altro nel guardare le sue foto mozzafiato

Una bellissima bimba. E’ stata lei stessa a mostrarsi da piccola, in occasione del suo compleanno. Occhioni azzurri e biberon in bocca. Ma la riconoscete? Se non la riconoscete, significa che di solito non siete particolarmente concentrati sul suo sguardo…

Dolcissima Elettra

Ha tantissimi followers. Forse, oggi, ci si concentra più su altro nel guardare le sue foto mozzafiato. Ha pubblicato questa foto di lei da bimba mostrando, però, anche tanta tenerezza che nasconde spesso sotto quella sua personalità forte e stravagante.

Parliamo proprio di Elettra Lamborghini. Oggi 27enne, Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Elettra Lamborghini: la carriera

Showgirl e cantante. Seguitissima sui social, non solo dai maschi. Questo significa che, nonostante le polemiche e gli eccessi, Elettra Lamborghini è amata anche dalle stesse donne.

Ha iniziato esibendosi nelle discoteche, ma è approdata in televisione grazie a Piero Chiambretti. Da quel momento, una carriera tra social network, reality e talent show. Sempre con malizia e trasgressione. Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica destra.

Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto. È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale.