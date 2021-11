Marcello Cirillo: dopo il “divorzio” con Antonio e con Fatti Vostri che fine ha fatto?

Marcello Cirillo, ex componente del duo Antonio & Marcello, ex co-conduttore dei Fatti Vostri da un po’ di tempo è sparito dai radar. Ecco cosa fa oggi.

Marcello Cirillo per più di trent’anni è stato un volto familiare nelle case degli Italiani. Negli ultimi tempi però è meno frequente intercettarlo sugli schermi televisivi.

Calabrese di Caulonia, Marcello nasce nel 1958, interessato alla musica fin da piccolo, comincia la sua carriera nei villaggi turistici.

Gli esordi a Roma

In uno studio di registrazione a Roma, incontra Antonio Maiello, che sarà la sua “metà” nel duo Antonio e Marcello. Il duo ha molto successo nei piano bar romani, ma la loro fortuna è stato incontrare il grande Renzo Arbore, che prima li vuole con sé a Cari amici vicini e lontani, programma che celebra la storia della radio e poi li conferma nella trasmissione mito Quelli della notte.

I due si separano nel 1999 di comune accordo, dichiarando che la vena creativa si era esaurita e quindi era necessario cambiare, aggiungendo che era un passo necessario anche per salvaguardare la loro amicizia.

I fatti vostri

Ma è la trasmissione I Fatti Vostri e la gemmata Mezzogiorno in Famiglia a dargli la grande popolarità.

Per vent’anni entra quotidianamente nelle case degli italiani, fino a quando, nel 2017, la sua partecipazione non viene riconfermata. Come mai? Presto detto: dissapori con Magalli. Il caustico conduttore alla notizia che Marcello non sarebbe stato riconfermato nel cast non avrebbe mostrato alcun dispiacere.

Infatti, quando una telespettatrice in trasmissione dice che senza Marcello non avrebbe più guardato I Fatti Vostri, Magalli, piccato, risponde che tale affermazione sminuiva il lavoro di tutti gli altri, visto che Marcello “ha solo tre minuti di canzone”. Da lì una faida che dura ancora tra social e querele.

Si sa che Magalli non le manda a dire.

Come dimenticare la querelle con Adriana Volpe, sui presunti “meriti” non precisamente artistici della conduttrice che le hanno consentito di essere stata presente così a lungo nella trasmissione. Ma questa è un’altra storia.

Marcello oggi

Dopo una partecipazione all’immancabile reality, (Pechino Express, in coppia proprio con Adriana Volpe), Marcello mette in piedi una trasmissione su web dal titolo Casa Marcello.

Qui è la musica a farla da padrone, ma trovano posto anche momenti dedicati al fitness con Annalisa Minetti, al wellness con Bruno Cirillo (maestro di Qi Gong, master Reiki), alla cucina grazie a Andy Luotto e all’attualità con Massimo Cinque.

Oltre a tutto questo, la figlia più grande lo ha reso nonno, ha anche due bimbe piccole che sicuramente non gli faranno rimpiangere i Fatti Vostri, ne ha già tanti di suoi a cui pensare.