Stop per Carlo Conti : la Rai sospende il suo programma | Ecco cos’è successo

Il programma del Venerdì “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti viene sospeso dalla Rai, ma cosa ne pensa uno dei conduttori più amati di sempre ? Vediamo cosa è successo.

Carlo Conti nato a Firenze il 13 Marzo 1961 è uno dei conduttori più amati di sempre conosciuto anche per la sua particolare abbronzatura perfetta.

Durante la sua carriera ha sempre avuto un debole per la musica, infatti dopo aver condotto ben 3 edizione del Festival di Sanremo, è diventato nel 2017 il direttore artistico dello Zecchino d’Oro.

Il programma sospeso

Ad oggi ha un programma tutto suo, sempre all’insegna della musica, dove personaggi famosi si travestono da cantanti di ogni tipo, dovendo imitare al meglio la loro performance.

Nome del programma ? Tale e Quale Show.

Il programma durante le sue 11 edizioni, ha ricevuto molte modifiche, come il numero di concorrenti passato da 8 a 12 per poi variare ancora nelle ultime due edizioni del programma da 10 concorrenti ad 11.

I concorrenti vengono giudicati alla fine di ogni esibizione da una giuria, composta da alcuni dei personaggi più influenti del settore come Loretta Goggi, ed alcuni attori come Giorgio Panariello, Christian De Sica e Vincenzo Salemme.

L’obbiettivo del programma è ovviamente quello di vincere il primo premio, ovvero una somma di 5000 euro da devolvere in beneficenza, dando un motivo in più al semplice divertimento, per partecipare al programma.

Il motivo della sospensione

La sospensione del programma sarebbe stata voluto per dare spazio alla Nazionale di calcio italiana di Roberto Mancini, che Venerdì 12 Novembre alle ore 20:45, affronterà la Svizzera, e verrà trasmessa proprio su Rai 1 sostituendo il programma di Carlo Conti.

Annunciato però il ritorno in tv del programma varietà, solo il Venerdì seguente, prendendosi quindi una serata di stop per poi tornare con la finalissima, in cui si scontreranno i precedenti concorrenti con i nuovi.

Aspettiamo quindi con ansia il ritorno del programma di Carlo Conti, ma nel frattempo tifiamo tutti uniti per la nostra Nazionale di calcio.