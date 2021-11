Ecco com’è diventata la figlia di Morgan e Asia Argento: è bellissima!

Oggi 20enne, da due genitori così, non poteva che nascere una giovane molto creativa. Ecco il suo percorso

Figlia di due grandi performer e anche molto alternativi e trasgressivi, lei non poteva essere certo da meno. Stiamo parlando della figlia di Morgan e Asia Argento. Una bellissima ragazza. E tutt’altro che banale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Asia Argento se la prende con Berlusconi: Un porco

Morgan e Asia

Cantante e polistrumentista, si è fatto conoscere come frontman dei Bluvertigo, vincendo diversi premi. Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, ha vinto diversi premi per la sua carriera musicale. E’ entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice di talent show che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo (ha infatti vinto cinque delle sette edizioni di X Factor Italia a cui ha preso parte).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morgan, Asia Argento fa mettere all’asta la sua casa

Sempre estroso e, spesso, polemico, per anni è stato legato sentimentalmente ad Asia Argento. Ancor più trasgressiva, se possibile. Figlia del grande regista di film horror, Dario Argento. A sua volta Asia ha seguito le orme del padre nel mondo del cinema. Sia come attrice, che come regista. Molto lunga la sua carriera cinematografica, non solo in Italia, ma anche all’estero. Spesso anche con ruoli piuttosto trasgressivi e hot.

Anna Lou

Dal 2000 al 2007 ha avuto una relazione con l’attrice italiana Asia Argento dalla quale, il 20 giugno 2001, ha avuto la prima figlia. Anna Lou. Morgan e Asia Argento si sono lasciati in maniera piuttosto burrascosa. Da due genitori così, non poteva che nascere una giovane molto creativa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Asia Argento: Sono una madre single in gravi difficoltà economiche

Oggi 20enne, Anna Lou studia Teorie e Tecniche dell’Audiovisivo all’università, ma si è già cimentata dietro la macchina da presa con alcuni cortometraggi. Seguita da migliaia e migliaia di persone su Instagram. Tra le sue passioni, non solo il cinema, ma anche la scrittura.

E poi, la boxe. Senza trascurare ovviamente la musica e il cinema. Suona infatti la batteria e l’ukulele e ha messo piede nel cinema a 13 anni nel film “Incompresa”, girato da sua mamma, al fianco di Charlotte Gainsburg e Gabriel Garko.