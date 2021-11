Federica Panicucci: nessuno se lo aspettava più, lo farà per la seconda volta | Fan in delirio

La popolare conduttrice di Mattino Cinque ci ricasca. Dopo 15 anni dalla prima volta ha deciso di rifarlo. Ecco l’annuncio

Federica Panicucci è un volto noto della televisione italiana. Nata a Cecina nel 1967 è stata a lungo il volto di Italia Uno, anche se le sue prime apparizioni televisive risalgono al 1987 durante il mitico programma Portobello, condotto dal compianto Enzo Tortora.

La carriera

Ha iniziato la sua carriera specializzandosi in trasmissioni di musica tra cui: Festivalbar, Jammin, Two Clips. Per la RAI conduce Pavarotti International, Premio Regia Televisiva, prima di tornare definitivamente a Mediaset, a Canale 5, dove, dal 2009, in coppia con Francesco Vecchi, conduce Mattino Cinque.

Durante il rotocalco quotidiano i due affrontano sia argomenti di attualità che politica. Il programma ha dato grandi soddisfazioni alla conduttrice, infatti è stato il più visto, in quella fascia oraria, durante la passata stagione televisiva.

La vita privata

Di grandi amori, Federica ne ha avuti due. Il primo quello con Mario Fargetta, storico dj, attivo soprattutto a Radio Deejay e m2o, che ha sposato nel 2006. I due prima di sposarsi erano stati insieme già dieci anni, infatti si sono conosciuti nel 1996.

Si sono poi lasciati nel 2015. L’annuncio della loro separazione lo fece l’avvocato della Panicucci, Giulia Bongiorno, con un comunicato stampa nel quale rimarcava il dispiacere di entrambi per la fine del matrimonio, seppure la decisione fossa stata presa di comune accordo, esprimendo la ferma volontà di fare tutto il necessario per crescere i figli nel miglior modo possibile.

Ma la solitudine di Federica non è durata a lungo. Da qualche tempo è legata a Marco Bacini di cui si dice innamoratissima. Marco, milanese, nato nel 1976, è un imprenditore nel settore della moda. Suo è il marchio Rude is Cool ed in passato ha collaborato anche con Chiara Ferragni.

I due in realtà avrebbero dovuto sposarsi mesi fa, quando poi è scoppiata la pandemia. Hanno perciò dovuto rimandare, anche perché vogliono una festa in grande stile.

La data non è ancora certa, ma probabilmente sarà nel 2022, quando, il 22 novembre, l’imprenditore compirà 47 anni.

Buona la seconda, auguri.