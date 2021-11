Francesco Totti si lascia andare con rivelazioni hot su Ilary: “Quando la spoglio…”

L’ex campione della Roma Francesco Totti ha fatto una confessione piccante e intima sul suo rapporto con Ilary Blasi.

Quella composta da Ilary Blasi e Francesco Totti è una della coppie sulle cresta dell’onda in Italia ormai da tantissimi anni. Indimenticabili le esultanze dell’ex calciatore in campo dedicate a quella che poi sarebbe poi diventata la moglie, così come i diversi siparietti che hanno visto protagonisti i due in televisione. La leggenda della Roma e l’ex letterina di Passaparola, si sono sposati nel 2005, con una cerimonia andata addirittura in diretta tv, e dalla loro unione sono nati tre bambini: un maschietto, Cristian, e due femmine, Chanel e Isabel.

Totti ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, facendo commuovere i tifosi giallorossi ma anche tutti gli appassionati di calcio con la sua lettera a cuore aperto letta in un Olimpico gremito di persone. Ora l’ex calciatore, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, ha aperto due società di consulenza per club e calciatori: la CT10 e la IT Scouting. Ilary Blasi, invece, prosegue nella sua carriera in tv e, dopo aver condotto Le Iene e il Grande Fratello Vip, quest’anno ha avuto la conduzione de L’Isola dei Famosi in cui ha trionfato l’influencer Awed.

La confessione hot di Totti sul rapporto con Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi formano una coppia amatissima dagli italiani, soprattutto per la loro genuinità e la loro ironia sia davanti alle telecamere che nella vita privata. E in occasione di un’intervista al programma Che Tempo Che Fa, l’ex calciatore della Roma ha fatto una confessione intima sul rapporto di coppia con la moglie.

Nello specifico, Totti ha rivelato un’abitudine di Ilary in camera da letto: “Dorme con il pigiamone e i calzini di lana. Per spogliarla ci metto mezz’ora”. Ha detto scherzando l’indimenticabile bandiera giallorossa.