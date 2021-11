Proprio in questi giorni l’attore Massimo Boldi, ex Cipollino, ha fatto una clamorosa marcia indietro rispetto ad alcune sue dichiarazioni e convinzioni. Ecco quali sono.

Non è passato moltissimo tempo da quando Massimo Boldi ex Cipollino, ex compare di De Sica ma ancora stabile nel filone del cinepanettone si lasciava andare a dichiarazioni quanto meno discutibili circa il Covid e la sua pericolosità.

Le dichiarazioni controverse

Circa un anno fa, su Facebook, Boldi se la prendeva con i leader mondiali, colpevoli, a suo dire di voler “terrorizzare il mondo″⁣ imponendo a tutti l’uso di ″⁣mascherine da Pecos Bill″⁣ che, sempre secondo Cipollino, sarebbero servite a “tappare la bocca al popolo”.

Non contento incalzava scrivendo che i non meglio identificati “padroni del pianeta” avevano come unico scopo quello di terrorizzare urbi et orbi. Concludendo il suo apocalittico e complottista pensiero affermando come ancora “il popolo” (ma quale? di dove?) avesse paura, temesse la fine di un mondo conosciuto…

Chiosava questo suo intervento nell’agone scientifico auspicando il ritorno del “Salvatore dei mondi…, nostro Signore” (uno dei Comandamenti però è non nominare il nome di Dio invano e sarebbe da aggiungere, di questi tempi, a sproposito).

Il post suscitò una serie di reazioni, come è ovvio, non sempre lusinghiere.

La retromarcia a tutta birra

Non più tardi di qualche giorno fa, ospite di Dritto e Rovescio, su Rete 4, ha raccontato cosa gli è capitato.

Boldi ha rivelato di aver avuto il Covid da circa un mese, seppur vaccinato. Maria Rita Gismondo, direttore responsabile di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze presso l’ospedale Sacco di Milano si è resa conto della situazione morbosa dell’attore e lo ha curato.

Alla luce di quanto successo, Boldi ha esortato tutti a vaccinarsi, soprattutto i suoi coevi (lui ha 76 anni), facendo abiura delle sue dichiarazioni precedenti, affermando di essere stato “bugiardo e incosciente”.