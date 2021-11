Paolo Bonolis è il Paperon de Paperoni della tv | Sapete quanto guadagna?

E’ uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima e – sembrerebbe – molto redditizia…

Ne è passato di tempo da “Bim bum bam”. In quel periodo, un giovanissimo Paolo Bonolis intratteneva i più piccoli tra un cartone animato e l’altro. Oggi, invece, è un conduttore di enorme successo. Un vero e proprio Paperon de Paperoni della televisione italiana. Scopriamo insieme quanto guadagna.

La carriera di Paolo Bonolis

E’ uno dei conduttori più noti e simpatici del mondo televisivo. Una carriera lunghissima iniziata con “Bim bum bam”, ma che ha avuto picchi di successo elevatissimi. Da “Tira e molla” a “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan”. Quasi sempre in coppia con il maestro Luca Laurenti. Anche ora con “Avanti un altro”.

E’ specializzato in “quiz show”, ovviamente resi molto più originali grazie alla sua verve. Non ha mai fatto mistero di amare la tv spazzatura, anche in “Ciao Darwin” ha più volte ironizzato sul punto. Ma, ovviamente, tutti ricordiamo anche l’esilarante edizione 2009 del Festival di Sanremo.

Quanto guadagna?

Dopo la fine della relazione con la showgirl Laura Freddi, Paolo Bonolis si è legato sentimentalmente a un’altra bionda, Sonia Bruganelli. I due stanno insieme da circa vent’anni .Una coppia longeva, forse aiutata anche dalla qualità della vita di entrambi. La stessa Sonia, infatti, da qualche tempo ha iniziato un percorso televisivo come opinionista nei reality show.

Ma, ovviamente, per Bonolis parliamo di cifre di gran lunga superiori per la sua carriera televisiva. Secondo Italia Oggi guadagnerebbe circa 9-10 milioni di Euro, ma non ci sono dati certi per dirlo.

Una cifra che, se fosse confermata, lo porterebbe tra i conduttori più pagati della televisione, insieme a Gerry Scotti.Anche se Maria De Filippi sembra irraggiungibile da quel punto di vista.