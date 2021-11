X Factor: sapete quanto guadagnano i giudici? | Cifre da capogiro

La RAI rinunciò a trasmettere il programma proprio per via degli alti costi di produzione. Da qui il passaggio a Sky Italia

X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre dal 2011 il programma va in onda su Sky Uno. Ma sappiamo quanto guadagnano i giudici del popolare talent?

X Factor: la storia

Non immaginiamoci sicuramente cifre basse, dato che “Mamma Rai” rinunciò a trasmettere il programma proprio per via degli alti costi di produzione. Da qui l’acquisto del format da parte di Sky Italia che, dopo aver avuto l’esclusiva per otto stagioni TV, ha prolungato la trasmissione del talent fino alla stagione 2022. Dall’undicesima edizione, RTL 102.5 diventa la nuova radio ufficiale del programma, subentrando a Radio Deejay (edizione 6-10) e Radio 105 (edizione 5).

Il programma è stato condotto da Francesco Facchinetti durante le prime quattro edizioni dal 2008 al 2010, da Alessandro Cattelan dal 2011 al 2020 e da Ludovico Tersigni a partire dal 2021. Il vincitore si aggiudicherà un contratto discografico con la Sony Music dal valore di ben 300mila euro e verrà decretato il prossimo 9 dicembre.

Quanto guadagnano i giudici?

Abbiamo parecchie informazioni su quanto accade nel Regno Unito e sull’ideatore del format, il severissimo Simon Cowell. A partire dal 2017 avrebbe incassato ben 95 milioni di sterline. Ma non sappiamo se si riferisca al solo “X Factor”, oppure anche alle edizioni di “Britain’s Got Talent” e “America’s Got Talent” cui ha partecipato.

Un altro giudice, Louis Tomlinson, ex membro del gruppo One Direction, giudice di “X Factor” nel Regno Unito dal 2018, avrebbe guadagnato 4 milioni di euro. Molti di più quelli incassati da Robbie Williams: la popolarissima popstar, ex Take That ha ricevuto ben 10 milioni di sterline.

Sappiamo invece molto meno rispetto a quanto accade in Italia. Dove negli anni si sono succeduti diversi giudici. Tra i più popolari, Mara Maionchi, Mika, Emma e Manuel Agnelli. Non abbiamo cifre certe, ma secondo alcune indiscrezioni, potrebbero guadagnare circa 5mila euro per ognuna delle sette puntate previste dallo show.