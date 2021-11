Costantino: ricordate la fidanzata scelta a “Uomini e Donne”? | Alessandra Pierelli com’è diventata

Alessandra Pierelli dopo una lunga assenza dagli schermi, torna a sfoggiare il suo fantastico fisico ed il suo sorriso coinvolgente su Instagram, ma come è cambiata in 11 anni di assenza ? Ecco come la troviamo oggi.

Alessandra Pierelli nata a Sezze, in provincia di Latina, il 28 Settembre 1979, è una show girl, nonché attrice italiana conosciuta soprattutto per la relazione con Costantino Vitaliano e la partecipazione al programma di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”.

Cresce a Sabaudia, località balneare in provincia di Latina, ed alla sola età di 24 anni decide di entrare a far parte del programma di Maria De Filippi, figurando come corteggiatrice, di uno dei primi tronisti della trasmissione, Costantino Vitaliano.

I due usciti insieme dallo studio della De Filippi, hanno continuato la loro storia anche al di fuori, rimanendo nei cuori e negli archivi delle storie d’amore più belle del programma.

La loro relazione purtroppo per quanto bella ed appassionante non è durata molto, e dopo la loro separazione, decide di abbandonare le trasmissioni televisive, dedicandosi al teatro.

Nel 2009 pubblica il suo primo libro intitolato “E ora viene il bello”, un’autobiografia che racconta la vita, le relazioni e la malattia dell’attrice.

La nuova Alessandra Pierelli

Alessandra Pierelli dopo la sua malattia che gli è quasi costata la vita, è tornata più forte ed intraprendente di prima, e con i suoi 42 anni compiuti da poco, risulta sempre bella come agli inizi.

Si sottopone ad un intervento di liposcultura ma il rischio a cui è andata incontro è stato grosso. Ha dovuto affrontare un’embolia polmonare rischiando seriamente di morire. E da lì la scelta di cambiare completamente la sua vita.

Oggi la Pierelli, lontana dagli schermi e dal palco, dedica intere giornate alla propria famiglia ed ai suoi due figli Daniel e Liam, avuti dall’unione con il giocatore di poker professionista Fabrizio Baldassari, sposati dal 2011.

Insomma, la vita della Pierelli è cambiata radicalmente. Dall’essere diva è passata alla normalità godendosi ogni istante della propria famiglia.