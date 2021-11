Elisabetta Canalis: in campo medico il marito è più famoso di lei

Il marito della showgirl sarda è un importante chirurgo negli States ed è stato autore di un “miracolo” sanitario

Lei è molto, molto social. Lui, invece, molto schivo. Questa sembra essere davvero la relazione della vita per Elisabetta Canalis, showgirl ed ex velina. Per anni al centro di gossip per i suoi amori e i suoi flirt. Ma adesso sembra innamoratissima del suo dottore americano.

La carriera di Elisabetta Canalis

Oggi 43enne, di origine sarda. Elisabetta Canalis è ormai lontana dagli schermi televisivi da tempo. Questo perché da tempo vive negli Stati Uniti. Insieme a Maddalena Corvaglia è, probabilmente la velina più nota della storia di “Striscia la notizia”. Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno.

Per tanto tempo, però, Elisabetta Canalis ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

L’intervento alla colonna vertebrale

Di dieci anni più grande di lei, Brian Perri è un chirurgo molto affermato negli States. Specializzato soprattutto nei temi che riguardano la colonna vertebrale. Nonostante questo, è un tipo molto schivo. Poco male, perché c’è lei a essere social per entrambi. Anche se nei numerosi post di Elisabetta, il dottor Perri appare molto poco.

In compenso è molto attivo professionalmente. Poco tempo fa, ha anche annunciato di aver completato con successo le prime due operazioni robotiche del disco degli Stati Uniti. Il primo intervento è durato due ore e 20 minuti, mentre il secondo e un’ora e 45 nel secondo. Brian Perri lavora al Cedars Sinai di Los Angeles ed è specializzato anche in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità.

Insomma, per una volta, per Elisabetta Canalis niente jet set. Ma “un medico in famiglia”.