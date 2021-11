Emanuele Filiberto: avete mai visto dove vive? | E’ la tenuta più lussuosa dei Savoia

Emanuele Filiberto, erede della casa dei Savoia, torna a far parlare di se mostrando a tutti la sua villa. E’ la più prestigiosa e lussuosa della famiglia reale. Ecco alcune foto.

Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia, più brevemente conosciuto come il Principe Emanuele Filiberto, nato a Ginevra, in Svizzera, il 22 Giugno 1972, è a tutti gli effetti l’ultimo erede della casa dei Savoia in quanto membro della stessa.

Figlio di Vittorio Emanuele, e nipote dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II di Savoia, è in lista per il trono d’Italia ed il titolo di Re, cosa che non è ancora stata riconosciuta dalla repubblica italiana.

Potrebbe interessarti>>>Emanuele Filiberto: “Il mio bisnonno? Dovrebbe stare al Pantheon”

Gli uomini di casa Savoia sono stati destinati all’esilio secondo la Costituzione repubblicana. Si trasferirono, quindi, in Svizzera, dove nasce e cresce il Principe Emanuele Filiberto. Entra in Italia solo nel 2002, alla fine dell’esilio previsto dalla precedente legge, conquistando e ricoprendo tutt’oggi il ruolo di Principe del Piemonte e di Venezia.

Nel 2003 sposa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, l’attrice francese Clotilde Courau, come già fatto dal bisnonno paterno, dalla quale ha avuto due figlie Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, anch’esse Principesse rispettivamente di Carignano e Chieri.

La reggia del Principe dei Savoia

Attualmente il Principe Emanuele Filiberto, e la sua famiglia, vive in una delle dimore storiche ricevute in eredità più lussuose della famiglia dei Savoia.

Secondo alcune fonti la casa si troverebbe nel Principato di Monaco, più precisamente nella zona di Montecarlo, immersa nel verde ed in riva al lago, nonché a pochi chilometri dalla pista creata tra le strade della città per il Campionato di Formula 1.

Ispirata alla Belle Epoque, l’arredamento della dimora reale, risale all’epoca artistica più importante della fine del 1800, che ha segnato lo stile dei successivi 50 anni.

Potrebbe interessarti>>>Emanuele Filiberto testimonial nel mondo per Pompei

Per le sculture al suo interno che fungono da arredamento, appare molto moderna ma allo stesso tempo preserva il suo stile con quadri, vasi ed argenteria dell’epoca.

Mentre al di fuori troviamo un’area relax con una splendida piscina. qui l’unico impegno è quello di rilassarsi e godersi il panorama mozzafiato che la villa offre sul lago e sulla città di Monaco,

Potrebbe interessarti>>>Emanuele Filiberto scrive le sue condizioni di salute su Twitter dopo l’operazione

A quanto pare il Principe Emanuele Filiberto ha più buon gusto di quanto si pensa, visto l’arredamento che unisce il vecchio al nuovo in modo quasi impercettibile. Veramente tutto degno di un principe.