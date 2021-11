Flavio Briatore fa un passo indietro | Arriva la decisione che nessuno si aspettava

Non si può non riconoscere il suo talento imprenditoriale e la sua capacità imprenditoriale. Ecco cosa bolle in pentola. Briatore non smette mai di stupire.

Polemico. A volte in maniera strumentale. Ricordiamo, per esempio, le sue posizioni molto particolari sulla pandemia da Covid-19, su aperture e chiusure e su vaccini e Green Pass. Non si può però non riconoscere il suo talento imprenditoriale che l’ha portato a costruire un vero e proprio impero. In vari ambiti. Ora Flavio Briatore stupisce ancora con una decisione davvero inaspettata.

La carriera di Flavio Briatore

Flavio Briatore è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault, e per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

A lui si deve, di fatto, il lancio sui circuiti di Michael Schumacher, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Note le relazioni con Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci. Nella sua vita anche qualche controversia legale. In particolare, una condanna per questioni legate al gioco d’azzardo. Condanna poi estinta. Nel 2010 Briatore ha anche ottenuto la riabilitazione.

Ora Briatore è pronto per un clamoroso “ritorno al passato”. Scopriamo insieme cosa ha in mente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Flavio Briatore: la figlia che non ha mai riconosciuto | Oggi è famosa

La clamorosa decisione di Briatore

L’ex manager di Benetton, infatti, sembra seriamente intenzionato a ritornare nel mondo della Formula 1, che ha abbandonato ormai da tempo. La F1 negli ultimi anni ha avuto parecchi cambiamenti. L’addio di Ecclestone e la vendita dei diritti del circus a Liberty Media, con tanto di ritorno di Stefano Domenicali come nuovo CEO e non più come team principal, questo è solo uno dei tanti.

🇮🇹 Stefano Domenicali: “Gelecek sezon için Formula 1’de bolca eğlenceye hazır olun!” 🇮🇹 Flavio Briatore: “Yeni enerji, yeni güç, yeni heyecan!” 🤔 Sizce F1 CEO’su Domenicali ve yaşayan efsane Briatore nasıl bir sürprize hazırlanıyor?

pic.twitter.com/qQvmxRNVHn — 8. Viraj (@8VirajF1) October 19, 2021

Insomma, la Formula 1 attuale è assai diversa rispetto a quella lasciata da Briatore. Che, infatti, per il suo ritorno pensa a qualcosa di molto diverso rispetto al suo ruolo del passato. Avrà un nuovo ruolo in F1, e il video fatto insieme a Domenicali, che vi proponiamo, è decisamente esplicativo. A quanto pare, i rumors dicono che il manager si interesserà dell’aspetto legato non alla competizione, bensì al divertimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> A Flavio Briatore non ci sta a perdere | Le indiscrezioni sul rapporto morboso con l’ex moglie

In pratica, dovrebbe creare nuove esperienza per i tifosi. Non sappiamo, però, se lo farà solo per i vip e i ricconi che possono accedere al paddock, oppure se l’esperienza abbraccerà pure il pubblico che riempie le tribune dei circuiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’impero di Flavio Briatore: sapete quanto guadagna? Il patrimonio è impressionante

Staremo a vedere cosa riuscirà a escogitare.