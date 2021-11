Grande Fratello Vip: chi sarà la nuova concorrente? E’ bellissima come il fratello

A breve la casa del Grande Fratello Vip aprirà le porte a nuovi concorrenti. Sono tante le ipotesi fatte ma quella più papabile ricade su una bellezza fuori dal comune. Scopriamo chi è

Mentre la casa del Grande Fratello Vip si infiamma con il triangolo Alex Belli, la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, con l’attore che adesso avrebbe fatto un passo indietro nei confronti della bella inquilina, è arrivata la notizia che questa sesta edizione durerà più della precedente. La finale di questo GF Vip è infatti prevista per il prossimo 14 marzo, con i concorrenti che quindi festeggeranno, così come accaduto nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi, sia il Natale che il Capodanno all’interno della casa più spiata d’Italia. E visto questo prolungamento, quindi, la porta d’ingresso della villa romana si aprirà a nuovissimi partecipanti.

Sono già circolati i primissimi nomi che dovrebbero entrare in gioco tra questo novembre e dicembre. Da Vladimir Luxuria al Mago Otelma, fino a Antonella Fiordelisi. Ma tra i papabili nuovi inquilini del Grande Fratello Vip ci sarebbe anche un nome a sorpresa: ovvero, come riportato da Chi, quello di Adelaide De Martino, sorella dell’ex ballerino di Amici Stefano.

Grande Fratello Vip, chi è Adelaide De Martino

Adelaide De Martino avrebbe già sostenuto i casting per entrare nella casa del GF già ad inizio trasmissione. La ragazza era molto apprezzata e aveva fatto una buona impressione, salvo poi veder saltare il tutto per motivi al momento sconosciuti. Ora, però, le porte del Grande Fratello Vip si sarebbero riaperte per la sorella di Stefano De Martino.

Ma chi è nello specifico Adelaide De Martino? La ragazza napoletana è nata nel 1994 e di mestiere fa la fashion blogger, con il suo profilo Instagram che conta oltre 100mila follower. È fidanzata con Emanuele Vigorito, attore italiano comparso anche nella nota serie tv Gomorra. Nel 2020 aveva scatenato il gossip. Quei suoi mancati like alla ex cognata Belen Rodriguez avevano messo alla luce qualche contrasto tra le due. Ora, però, Adelaide De Martino si prepara a mettersi in mostra al pubblico televisivo con il suo possibile ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.