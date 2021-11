La conosciamo come la figlia del ragionier Ugo Fantozzi: M.Cristina Maccà, che fine ha fatto?

Maria Cristina Maccà, meglio conosciuta come interprete della figlia del ragioniere Ugo Fantozzi, racconta a “Domenica In” la terribile vicenda che la circonda. Vediamo cosa è successo a Mariangela Fantozzi.

Maria Cristina Maccà nata il 2 Maggio 1967 nella provincia veneta di Vicenza, è un’attrice italiana, conosciuta principalmente per aver interpretato nel 1996, la figlia dell’ingegnere Fantozzi nel film “Fantozzi – Il ritorno”.

Inizialmente le parti di Mariangela Fantozzi e di Uga Fantozzi erano interpretate da Plinio Fernando, un attore tunisino, che lasciò alla Maccà l’interpretazione delle due parti solo nel film del 1996.

In giovane età, Maria Cristina Maccà, si unì ad una compagnia teatrale “La baracca”, per poi trasferirsi a Roma ed approfondire i suoi studi all’Accademia nazionale d’arte drammatica, diplomandosi nel 1991.

Da li prosegue con la sua carriera teatrale, interpretando personaggi classici come Pirandello, Sartre e Moliere.

Nel 1993 debutta sul grande schermo nel suo primo film “Dove siete ? Io sono qui”, per poi proseguire nel mondo dello spettacolo con vari film.

La sua ultima interpretazione risale al 2018, con un uno spettacolo teatrale convertito in un musical raccontando la storia di Barbablù.

La terribile vicenda di Mariangela Fantozzi

Alla fine del 2020, Maria Cristina Maccà è stata ospite a “Domenicalive” nella quale svela e racconta la terribile vicenda che la circonda.

Si pensa che il mondo dello spettacolo una volta entrati a farne parte sia facile, viste le numerose produzioni, ma è esattamente il contrario. Il mondo dello spettacolo, racconta l’attrice, può essere a volte anche crudele, trasformando così una normale intervista in un vero e proprio messaggio d’aiuto da parte dell’attrice.

La dichiarazione di Mariangela Fantozzi ha lasciato tutti senza parole: “Non lavoro più. Non riesco a lavorare perché non faccio parte di un sistema. Mi sostengo da sola con i pochi risparmi che mi sono messa da parte, ma i risparmi finiscono. Vorrei tornare a lavorare come facevo prima, solo questo”.

Questo il messaggio di aiuto lanciato dall’attrice a Barbara D’Urso sperando nell’immediato in un lavoro duraturo nel mondo dello spettacolo.