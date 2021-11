Striscia la notizia: scodinzolano sul bancone insieme alle veline ma che fine fanno poi?

Dolci, belli, simpatici e affettuosi. Ne abbiamo visti di tutti i colori e dimensioni, sono i cuccioli che vanno ad arricchire la famiglia di Antonio Ricci scodinzolando sul bancone di Striscia la Notizia. Ma che fine fanno?

E’ una bellissima tradizione che va avanti dal 1993 partita con il Generale Canino. Poi è stato tutto un susseguirsi di pelosetti. Fino ad oggi ne sono stati adottati 31. Ma come vengono scelti e selezionati?

Come vengono scelti i nostri cucciolotti

Forse è la domanda più comune che vige tra gli spettatori del Tg Satirico più famoso d’Italia, come vengono scelti questi cagnolini?

C’è proprio una persona incaricata dalla redazione che si occupa proprio di questo. Si mette in contatto con i tanti canili sparsi per l’Italia finchè non ne seleziona qualcuno. Alla fine estrae il fortunato scelto per portarlo in trasmissione.

Appena preso viene affidato ad un educatore cinofilo che se ne prende cura e garantisce la sua presenza in onda. Sono stati sempre stracoccolati dal primo all’ultimo. Forse la sua presentazione è proprio il momento più atteso dalle famiglie.

Come vengono adottati?

Purtroppo, ovviamente per la redazione e non per i cuccioli, arriva quel momento in cui bisogna lasciarli andare. Sono talmente tante le richieste che Striscia riceve per adottarli che la redazione non fa altro che accertarsi che vadano tutti in buone mani.

Diventano protagonisti assoluti anche nella vita di tutti i giorni lontano dai riflettori. Ve la ricordate, ad esempio, Leopolda? Viene precisamente descritta dalla sua nuova padrona con “un angelo senza ali”.. e come darle torto!

Altrimenti Castagna? Diventata mascotte della trasmissione al tempo di Ficarra e Picone. Talmente è entrata nei loro cuori che fu adottata proprio da Salvo.

Imu, Susi, Nebbia, Fake e Donald sono altri nomi che sicuramente ricorderete. Altri cuccioli che hanno portato amore gioia e serenità in altre famiglie .