Damiano David dei Maneskin: avete mai visto il fratello Jacopo? E’ più bello di lui – Foto

Damiano David, conosciuto meglio come il cantante della band Maneskin, per tutto questo tempo ha tenuto lontano dalle telecamere il fratello, forse perché è più bello di lui? Ecco chi è e cosa fa.

Damiano David nato l’8 Gennaio 1999 a Roma, è un cantante italiano, meglio conosciuto per essere il frontman dei Maneskin.

Potrebbe interessarti>>>Damiano dei Maneskin: la rivelazione sulla sua sessualità | Nessuno se lo sarebbe aspettato

Il 2021 per i Maneskin è stato un anno di particolare successo, viste le numerose manifestazioni musicali vinte dal gruppo, come il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest 2021.

La sua storia

Figli di due assistenti di volo, Damiano ed il fratello maggiore Jacopo, sono stati costretti a viaggiare e passare di paese in paese, integrando altre lingue alle 2 già imparate, per essere coinvolti in diverse etnie e culture.

Inizia a cantare all’ età di 6 anni, per poi realizzarsi negli anni Liceo dove ha conosciuto Victoria De Angelis e Thomas Raggi, con i quali formò poco dopo il gruppo dei Maneskin.

Iniziò gli studi al Liceo Linguistico Eugenio Montale di Roma, non concludendoli però, vista la carriera musicale intrapresa in giovane età.

Nel 2016 viene ufficialmente formata la band, che, esibendosi per strada, riscuoteva subito un immediato successo partecipando l’anno successivo all’undicesima edizione di X-Factor.

Raggiungono la loro massima visibilità nel primo tour del 2018/2019, presentando il loro primo album in studio “Il ballo della vita”, per poi arrivare al Festival di Sanremo ed all’Eurovision Song Contest, primeggiando in entrambe le manifestazioni.

Il fratello Jacopo David

Jacopo David, fratello del frontman dei Maneskin, nato nel 1996, è come il fratello un grande tifoso della squadra di Serie A, A.S. Roma, l’unica cosa che non condividono è il palco ed il mondo dello spettacolo, dal quale Jacopo si tiene alla larga.

Essendo un ragazzo molto riservato, si tiene lontano dai social e dalle interviste, ma quello che ci ha più colpito è la straordinaria somiglianza tra i due, anche se dopo un’attenta osservazione può sembrare Jacopo il vero “Bronzo di Riace”.

L’unica differenza che caratterizza i due fratelli, praticamente uguali, è l’altezza, infatti Jacopo è più alto di Damiano, per non parlare del sorriso e degli occhi di un profondo color nocciola, che accomunano i due.

Potrebbe interessarti>>>I maneskin accusati di “plagio” | Spunta la prova schiacciante

Beh che dire, i due fratelli David si fanno riconoscere lasciando dietro di loro una scia di fan completamente innamorate di loro.