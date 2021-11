Elodie insulta Marracash sui social: “Sei proprio un bel cafone” | Il video

Elodie, una delle cantanti più popolari del momento, insulta il fidanzato (anzi ex fidanzato) rapper Marracash, in diretta sui social. Ecco cosa è successo tra i due artisti.

Elodie Di Patrizi, conosciuta meglio come Elodie, nata a Roma il 3 Maggio 1990, è una cantante italiana di origine creole (persona nata all’interno delle colonie spagnole, francesi e portoghesi nel continente americano), conosciuta anche per la sua relazione amorosa con il rapper Marracash.

Nata e cresciuta nel quartiere romano del Quartaccio, non ha avuto un’adolescenza particolarmente semplice, in quanto i genitori si separarono quando Elodie e la sorella Fey erano molto piccole.

Dalla povertà al successo

Dovendo badare alla sorellina, Elodie decide di trasferirsi a Lecce dove inizia a lavorare in alcuni locali, prima come cubista e successivamente fece spiccare il suo enorme talento esibendosi come cantante.

Frequenta il Liceo Socio-pedagogico, senza terminare gli studi per dedicarsi alla sua passione per la musica.

Decide quindi di partecipare alla 15esima edizione del talent show di Maria De Filippi, “Amici”, classificandosi al secondo posto, per poi arrivare al Festival di Sanremo 2017 dove acquista la notorietà di cui aveva bisogno.

Solo 3 anni più tardi dopo varie esperienze e brani pubblicati, torna al Festival di Sanremo 2020, con il suo nuovo brano “Andromeda” per poi tornare in veste di co-conduttrice dell’evento l’anno successivo.

La storia di Elodie e Marracash

La storia tra la cantante Elodie ed il rapper Marracash, iniziata nel 2019, è stata una delle relazioni più parlate e discusse nel mondo dello spettacolo, che però è arrivata ad una conclusione che vede i due separati e la cantante creola già tra le braccia di un altro giovane pretendente, Davide Rossi.

La coppia però prima di dividersi definitivamente, ci ha lasciato un fantastico video dove sorride e scherza senza pensare ad altro, ed è così che ci piace ricordarli.

Questo video però non è solo un ritratto della loro vita quotidiano ma anche della complicità che c’era tra i due, tanto da insultarsi in diretta sui social.

“Sei proprio un cafone”, così Elodie Di Patrizi, “insulta”, ovviamente con affetto, l’ex compagno all’interno della sua nuovissima Tesla Model S che si è regalato il giorno del suo compleanno, scherzando sul fatto di essere un ecologista affermato e sull’incredibile velocità con cui segna lo 0-100, ovvero in soli 2,3 secondi.

Ovviamente l’amore tra i due comprende anche questo, il prendersi in giro ed essere complici in ogni piccolo e grande gesto, come un’auto nuova. Speriamo di vederli ancora insieme per regalarci video e storie di questo tipo.