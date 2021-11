Luca Laurenti, dopo 30 anni rivela la sua opinione su Paolo Bonolis: “..altro che amici..”

Dal 1991 fanno coppia fissa in televisione. Un duo esilarante e che sembra molto affiatato. Ma la domanda che tutti si fanno è: sono così anche nella vita privata?

Il loro è uno dei sodalizi professionali più longevi della storia della televisione. Da anni ci fanno sbellicare dalle risate. Uno con una delle parlantine più veloci d’Italia. L’altro con quella voce nasale, che spesso si impappina anche per frasi brevi. Parliamo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma oltre a essere inseparabili nella vita professionale, sono amici anche nella vita?

Paolo Bonolis e Luca Laurenti: la carriera

Dal 1991 fanno coppia fissa in televisione. In realtà, l’inizio della carriera di Luca Laurenti si deve all’intuito di Gianni Ippoliti, che lo volle con sé già dal 1988 in alcune sue trasmissioni. Poi l’inizio del sodalizio con Paolo Bonolis che, nel frattempo, aveva concluso la propria esperienza con “Bim bum bam”.

La prima esperienza in coppia è “Urka!”. Ma sarà solo l’inizio di una lunghissima serie di successi. Oltre a “Urka!” i due lavoreranno insieme in vari programmi di Rai e Mediaset. I più conosciuti: “Tira & Molla”, “Il gatto e la volpe”, “Ciao Darwin”, “Chi ha incastrato Peter Pan?”, “Striscia la notizia”, Fattore C” e l’attuale “Avanti un altro!”.

Ma, ovviamente, tutti ricordiamo anche l’esilarante edizione 2009 del Festival di Sanremo.

Amici nella vita?

Insomma, in televisione sono inseparabili. Rarissimi i lavori effettuati singolarmente. Su tutte ricordiamo la sitcom con protagonista Luca Laurenti, “Don Luca”. In generale, però, sono insuperabili quando lavorano in coppia, proprio perché si compensano benissimo.

Ma i due nella vita di tutti i giorni sono amici oppure il loro rapporto splendido si esaurisce un volta usciti dagli studi televisivi? E’ una domanda che spesso ci facciamo quando vediamo delle coppie professionali che apprezziamo così tanto.

Ebbene, in questo caso la risposta sembra essere proprio sì. E’ soprattutto Luca Laurenti ad aver dedicato più volte parole molto accorate nei confronti di Paolo Bonolis, definendolo una persona molto generosa. In generale, Laurenti ha detto di considerare Bonolis come un fratello.

Insomma, una bella storia di amicizia umana, oltre che di collaborazione professionale. Certo, tra di loro di tanto in tanto ci saranno anche delle piccole liti. Ma anche quello fa parte delle grandi amicizie.