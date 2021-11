Mario Giordano, sapete con chi è la moglie? Sono sposati da 30 anni – Foto

In questi mesi di pandemia è stato spesso molto critico sulle chiusure e le restrizioni. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata

Istrionico. Un aggettivo che difficilmente è possibile associare alla figura di un giornalista. Ebbene, Mario Giordano lo è. Le sue urla, le sue facce, ma anche le sue posizioni, spesso molto estreme, lo hanno reso negli ultimi mesi ancor più famoso. E’ sicuramente un personaggio molto divisivo, soprattutto in questi mesi di Covid. Ma cosa sappiamo della vita privata e familiare del popolare giornalista?

La carriera di Mario Giordano

Direttore del TG4 dal 27 gennaio 2014 al 6 maggio 2018. Ancor prima era stato direttore di Studio Aperto e poi de Il Giornale. Dal 2018 cura su Panorama la rubrica di chiusura “Il grillo parlante”.Ma è soprattutto la sua attività televisiva a renderlo famoso.

Dal 2018 conduce sempre su Rete 4 “Fuori dal coro” inizialmente dal lunedì al venerdì alle 19:30 e dall’estate 2019 in prima serata. La sua conduzione del programma si caratterizzerà sempre più per le urla con la sua voce stridula, gli atteggiamenti esageratamente scenografici e talvolta goliardici che colorano in chiave polemica gli argomenti politici su cui si basa lo spettacolo televisivo.

In questi lunghi mesi di pandemia da Coronavirus è stato spesso molto critico sulle chiusure e le restrizioni. E ha altrettanto spesso cavalcato alcune posizioni più aperte, anche rispetto alla questione dei vaccini e del Green Pass.

La vita privata di Mario Giordano

Mario Giordano è sposato con Paola dal 1991. I due si sono conosciuti giovanissimi. E da allora non si sono più separati. I due hanno avuto quattro figli: Alice nel 1993, Lorenzo nel 1995, Camilla nel 2003 e l’ultima genita nel 2005, Sara.

Il fatto che i due siano schivi e non avvezzi né alla mondanità, né ai social, non deve ingannare. Si tratta di una coppia “vecchia maniera”, ma che, probabilmente, si ama e si apprezza anche più rispetto a chi ostenta ogni passaggio della propria vita privata.

Della moglie Paola non sappiamo molto. Quasi inesistenti le foto sul web. Il giornalista le ha anche dedicato uno dei suoi saggi giornalistici “L’Italia non è più italiana. Così i nuovi predoni ci stanno rubando il nostro Paese”.