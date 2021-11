Michelle Hunziker: l’incredibile somiglianza con la “bambola” più famosa del mondo – Foto

Per anni legata al cantante Eros Ramazzotti, oggi invece compagna di Tomaso Trussardi, rampollo del brand di alta moda. Michelle Hunzicher specialmente grazie ad un “accessorio” assomiglia alla bambola più famosa del mondo.

Chissà se lo fa apposta o se le viene naturale. Però di certo il fisico l’aiuta, il sorriso anche. E la ricchezza ancor di più. Tutte doti naturali o meritate, s’intende. Ma Michelle Hunziker le somiglia sempre di più. Soprattutto per questo particolare un po’ costosetto…

La carriera di Michelle Hunziker

Di nazionalità svizzera, oggi 44enne, ha iniziato la sua carriera come modella. Ben presto, però, si è affermata nella televisione italiana come conduttrice. Negli anni conduce “Zelig”, “Scherzi a parte”, “Paperissima”, “Striscia la notizia”, oltre al “Festivalbar 2002” e “Festivalbar 2003”.

Per anni è stata legata al celebre cantante Eros Ramazzotti. Dalla loro unione è nata anche Aurora. Che da qualche anno ha intrapreso la carriera di conduttrice. Da tempo Michelle intrattiene una relazione sentimentale con Tomaso Trussardi, rampollo dell’omonimo e famosissimo brand di alta moda.

Barbie Girl

Michelle Hunziker nel 2017 ricevette in regalo dal marito Tomaso Trussardi una Porsche 911 molto speciale, infatti è di colore rosa. Con tale grafica, la sportiva tedesca sembra uscita da una collezione “Mattell”, quella che vede protagonisti Ken e Barbie, per intenderci. Difficilmente può andare giù una colorazione del genere agli appassionati, ma la supercar fa comunque la sua figura.

In particolare, la versione della conduttrice di Striscia è la Turbo S, non particolarmente diversa da quella base per quanto riguarda le prestazioni. Infatti, il motore è sempre un biturbo con potenza che si aggira poco al di sotto dei 600 cavalli.

Ciò che più cambia rispetto a una Porsche 911 e “basta”, è certamente la maggior sportività, il che però non preclude all’uso della supercar al di fuori della città. Cosa che crediamo la conduttrice svizzera abbia fatto tante volte in questi anni.