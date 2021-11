La confessione hot di China Suarez a Wanda Nara su Icardi: “..abbiamo provato in tutti i modi…”

China Suarez, la ragazza che avrebbe fatto perdere la testa a Mauro Icardi, ha fatto una particolare confessione proprio a Wanda Nara.

La telenovela che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara, con China Suarez terza incomoda con ruolo di amante dell’attaccante del PSG, continua ad arricchirsi di ulteriori e “scabrosi” particolari.

Nei giorni scorsi era saltata fuori la notizia di un video hot della bella argentina presente sul telefono del calciatore che avrebbe fatto nuovamente infuriare la moglie-agente dell’ex Inter, con tanto di post d’amore su Instagram cancellato da quest’ultima. Poi le foto di Wanda Nara insieme all’ex marito Maxi Lopez, prima della probabile riappacificazione con Icardi testimoniata sempre sui social con foto e video di un viaggio tra i due nella loro abitazione milanese.

Ma a peggiorare la situazione tra la coppia argentina e a minare sempre di più la fiducia di Wanda nei confronti di Maurito, sarebbe stata una rivelazione proprio di China Suarez. La bella attrice e modella argentina avrebbe infatti confessato di aver avuto un incontro in un albergo parigino con Icardi. E “l’amante” avrebbe ammesso tête-à-tête proprio a Wanda Nara.

China Suarez a letto con Icardi, la confessione a Wanda Nara

Il programma Resumen Blue de Cada Mañana ha infatti raccontato di un contatto diretto tra Wanda Nara e China Suarez proprio in merito all’ipotetico tradimento di Icardi. Dopo aver controllato il telefono del marito, infatti, l’argentina sarebbe venuta a conoscenza dell’incontro avvenuto nell’albergo parigino tra i due, in cui pare fosse coinvolto anche il marito della sorella di Wanda come accompagnatore, e avrebbe telefonato all’amante.

Wanda Nara avrebbe detto a China Suarez di sapere dell’incontro, ma di voler sentire la verità direttamente da lei. L’attrice argentina le avrebbe quindi risposto: “La verità è questa. Ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”. Che Icardi fosse nervoso e con il senso di colpa da non riuscire ad esprimersi al meglio?