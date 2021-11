La riconoscete? E’ stata protagonista di una delle fiction più seguite in Italia

E’ di certo molto cambiata rispetto a quando, più di vent’anni fa, era protagonista di una delle fiction di maggior successo della televisione italiana. Scopriamo chi è.

A vederla oggi, in un elegante abito da sera è difficile scorgere in lei la bambinetta tenera facente parte della famiglia Martini, che con le sue avventure teneva incollate alla TV milioni di persone.

La fiction era Un medico in famiglia andata in onda, con vari rimescolamenti al cast, dal 1998 al 2016 per un totale di 286 episodi.

Lei faceva parte del cast storico, quello che vedeva nei panni di nonno Libero il grande Lino Banfi, nel papà Lele Giulio Scarpati e in quello della zia una giovanissima Claudia Pandolfi. Non tutti si ricordano che prese parte alla fiction, prima del suo grande successo personale anche Enrico Brignano.

Leggi anche -> Lino Banfi censurato, “Porca puttena” sparisce dallo spot Tim dopo le proteste

Annuccia è cresciuta

La bambina in questione è Eleonora Cadeddu che all’epoca interpretava Annuccia nella fiction, la più piccola di casa, la preferita di nonno Libero. In realtà Annuccia/Eleonora è davvero sorella di un altro membro del cast Michael Cadeddu, che era “Ciccio”.

Ma mentre Michael ha completamente abbandonato il set, preferendo seguire le orme del padre (è un fantino), Eleonora si è diplomata all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma e attualmente insegna teatro nelle scuole, oltre a frequentare l’Università.

Il suo intento è continuare a recitare ed infatti ha partecipato ad un episodio di Don Matteo.

Leggi anche -> Il prete più famoso d’Italia molla tutto e si ritira | Non lo vedremo…

In attesa di avere la sua grande occasione, Eleonora si dedica alle sue passioni. E’ molto attiva nel campo ambientalista ed ha un profilo Instagram molto seguito.

Leggi anche -> Il compagno di Claudia Pandolfi è un personaggio noto del cinema italiano | Ecco…

E di quel periodo in televisione cosa le è rimasto? A chi glielo chiede, l’attrice ricorda il clima di grande affetto che pervadeva il set e i rapporti umani che si crearono, rapporti che durano tutt’oggi, soprattutto con Lino Banfi e Margot Sikabonyi che nella fiction era sua sorella maggiore, Maria.