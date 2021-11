L’evento che ha sconvolto i concorrenti del GF Vip: lacrime sia dentro che fuori la casa

Donna bellissima e molto forte, dato che dal 2014 combatte con una malattia. Ora le parole dolcissime che commuovono tutti

Tanta commozione. Anche i cuori più duri non potranno rimanere impassibili davanti alle parole ricevute da Manila Nazzaro. Conduttrice televisiva ed ex modella. Parole dolcissime quelle indirizzate all’ex Miss Italia. E poco importa che siano avvenute in diretta tv, davanti a milioni di italiani. La magia non svanisce.

La carriera di Manila Nazzaro

Pugliese, oggi 44enne. Diventa famosa alla fine dello scorso millennio. Nel 1999, infatti, vince Miss Italia. La coroncina sulla testa la fa entrare, di diritto, nel mondo dello spettacolo. Per lei, esperienze sia al teatro, sia in televisione.

Conduttrice, tra le varie trasmissioni, di “Mezzogiorno in famiglia” e “E la chiamano estate”, sulle reti RAI. Negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality, tra cui Temptation Island e l’edizione attuale del Grande Fratello Vip.

La dichiarazione d’amore

Proprio all’interno della casa del Grande Fratello è arrivata la dichiarazione d’amore che tutti vorrebbero ricevere. E lei, Manila, non è riuscita a trattenere le lacrime. Come nessuno del resto. Stiamo parlando, peraltro, di una donna bellissima, ma parimenti molto forte.

Nel 2014, infatti, ha dichiarato di essere affetta dalla malattia di Basedow-Graves. Una forma di ipertiroidismo che può causare irritabilità, debolezza muscolare, problemi di sonno, un battito cardiaco accelerato, scarsa tolleranza al calore, diarrea e perdita di peso. Altri sintomi possono includere l’ispessimento della pelle sugli stinchi, una condizione nota come oftalmopatia di Graves. Una percentuale compresa tra circa il 25% e l’80% delle persone con la condizione sviluppa problemi agli occhi.

Qualcosa che non l’ha mai condizionata. Anche grazie all’amore. Dopo essere stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore della Reggina, Francesco Cozza, Manila Nazzaro ha infatti conosciuto un altro ex calciatore: Lorenzo Amoruso. Una lunga carriera in serie A, ma anche in Scozia. Proprio Amoruso è il protagonista della toccante dichiarazione d’amore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Tu sei la donna della mia vita” le ha detto con grande trasporto.

E nessuno tra gli altri concorrenti – da Aldo Montano a Katia Ricciarelli – è rimasto indifferente. E nemmeno noi.