Max Giusti: il successo grazie al suo “peggior nemico” | Video

Max Giusti è uno degli artisti italiani più completi. Suo grande punto di forza sono le imitazioni. Sono tante quelle che hanno avuto successo ma forse la più riuscita è proprio quella fatta al suo “nemico”

Radio, televisione, teatro, cinema. Non manca nulla nella carriera di Max Giusti. Simpaticissimo con le sue imitazioni e i suoi sketch. Di origini marchigiane e sarde ma cresciuto nel quartiere romano Portuense. E’ molto nota, infatti, la sua fede calcistica ma per ironia del destino è proprio la parodia del suo “peggior nemico” a dargli grande successo .

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Max Giusti, incidente in moto: come sta il conduttore | FOTO

La carriera di Max Giusti

Lavora già dall’inizio degli anni ’90, ma è all’inizio del 2000 che la sua popolarità cresce esponenzialmente. Nel 2001 è tra i conduttori di Stracult, trasmissione in cui apparvero anche Max Tortora ed Éva Henger. Qui acquisì molta popolarità. Ha messo in mostra le sue doti di imitatore in Quelli che il calcio, La grande notte del lunedì sera, accanto a Gene Gnocchi e Simona Ventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Max Giusti choc: I miei colleghi? Molti evasori fiscali

Nella sua carriera, diverse trasmissioni televisive tra cui l’ultima, in corso “Guess my age – Indovina l’età” su TV8. Al cinema, invece, lo abbiamo visto in “E adesso sesso”, “Le barzellette”, “Nero bifamiliare” e “Appena un minuto”.

L’imitazione del “nemico”

Uno dei suoi punti di forza sono le imitazioni. Tra le più famose ricordiamo senz’altro quella di Cristiano Malgioglio. Ma non solo. Una delle più riuscite, però, riguarda un “nemico”. Max Giusti, infatti, è tifoso della Roma. Eppure, un’ imitazione esilarante è quella di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Dal 20 luglio 2004 è il presidente della Lazio. Da presidente biancoceleste ha finora vinto tre Coppe Italia nelle stagioni 2008-2009, 2012-2013 e 2018-2019, tre Supercoppe italiane nel 2009, nel 2017 e nel 2019, un Campionato Primavera nel 2012-2013, due Coppe Italia Primavera nel 2013-2014 e nel 2014-2015, una Supercoppa Primavera nel 2014.

“Ormai quasi 18 anni fa vedevo in televisione un signore, sconosciuto ai più, che era diventato presidente della Lazio e subito ho pensato di fare la sua parodia che poi ha avuto un successo straordinario!” scrive Max Giusti pubblicando un breve video con il presidente Lotito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Giusti Official (@maxgiustiofficial)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Max Giusti paparazzato col figlio Matteo appena nato

“È difficile fare la parodia di un presidente di una squadra di calcio quando tu sei tifoso dell’altra squadra della tua città, la Roma. Oggi ci siamo rincontrati di fianco l’uno all’altro, sullo stesso aereo e ci siamo resi conto che in questi anni, pur essendo uno della Lazio e l’altro della Roma, è nata proprio una bella amicizia!!” conclude il suo post.