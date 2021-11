La rivelazione choc su Diletta Leotta: “Non è mai stata con Can Yaman…”

Quella tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata una delle storie d’amore al centro del gossip dei mesi scorsi. Ma sarebbe tutto falso.

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata al centro dell’attenzione delle cronache del gossip nei scorsi mesi. La coppia era tra le più paparazzate, in giro per l’Italia e non solo. Ma da diverso tempo la presentatrice di DAZN e l’attore turco non si vedono più insieme. I due erano anche apparsi affiatatissimi nel programma Celebrity Hunted in onda su Amazon Prime Video, ma il loro amore sarebbe già giunto al termine dopo poco più di un anno.

E c’è anche chi si è esposto dichiarando che la coppia Diletta Leotta-Can Yaman non è mai stata reale, ma sarebbe stata tutta una montatura. E fare tale rivelazione è stata Paola Ferrari, conduttrice sportiva in forza alla Rai, che non le ha mai mandate a dire alla collega.

Diletta Leotta e Can Yama, tutto falso secondo Paola Ferrari

Ospite del programma Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1, Paola Ferrari ha infatti dichiarato: “L’altra sera ho visto Diletta Leotta a San Siro con un look molto accattivante, era molto carina. Can Yaman? Col turco non c’è mai stata, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più. Un modello? No, siete lontani. Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”.

La Ferrari ha poi attaccato Diletta Leotta, accusandola di non rappresentare le giornaliste: “Quando vedo queste ragazze che usano il loro corpo per diventare famose, mi arrabbio. Però sbaglio perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. Io invece ho sempre considerato un affronto che qualcuno mi ascoltasse solo perché sono carina. Dare dei consigli alla Leotta? È lei che deve darli a me: è ricchissima e famosissima, mica come me che ho fatto tanta fatica per così poco. Continui così, faccia un sacco di soldi e se li goda. La Leotta non può rappresentare le giornaliste italiane, come Anna Billò, Giorgia Rossi o Simona Rolandi. Lei può rappresentare solo se stessa. O forse Belen”.