Il dramma di Valeria Marini: “Ho rischiato di perdere la vista…”

Valeria Marini ha rischiato di perdere la vista per una malattia all’occhio che l’ha colpita mentre partecipava al programma Supervivientes.

Valeria Marini è uno dei volti più amati della televisione italiana. Ironica, esplosiva e spesso al centro del gossip; tutte qualità che l’hanno portata ad essere un personaggio noto dello spettacolo italiano.

Il suo successo, però, si estende anche al di fuori del nostro Paese tanto che, la showgirl ed ex primadonna del Bagaglino, ha partecipato recentemente al programma Supervivientes; L’Isola dei Famosi spagnola. La Marini è stata grande protagonista in Honduras, con tanto di rissa sfiorata con un altro dei naufraghi presenti sull’isola.

Nel corso della trasmissione, però, la 54enne italiana ha anche tenuto col fiato sospeso il pubblico a causa di un problema all’occhio. Un foro maculare, ossia una lesione di una parte della retina, che l’ha costretta addirittura all’operazione. Un calvario raccontato dalla stessa showgirl in una recente intervista al settimanale Chi, in cui ha svelato anche di aver peggiorato le sue condizioni avendo partecipato a Supervivientes: “Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia. A saperlo prima avrei dovuto evitare “Supervivientes”, però è andata così”.

Valeria Marini, la malattia all’occhio che l’ha costretta all’operazione

Valerina Marini ha poi raccontato di aver rimandato a oltranza l’intervento, facendo passare anche tutta l’estate, a causa della grande paura che provava per l’operazione: “Una paura folle. Infatti ho anche cercato la scusa per non farlo: ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo: “Mi sono dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo”. E loro: “Non ci provare”. Insomma non c’era via d’uscita. Meglio così, le paure vanno affrontate”.

Ma poi la bionda ex Bagaglino ha capito che avrebbe rischiato grosso a rimandare ancora e si è convinta: “Era estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento d’urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio”. La Marini ha poi rassicurato sulle sue condizioni, annunciando di essere sulla via della guarigione: “Piano piano mi sto riprendendo, ma con la massima gradualità. Devo tenere la benda almeno per dieci giorni. Mi sento un po’ tigre in gabbia, devo dire la verità!”.