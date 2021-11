Il segreto di Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Ecco perché non hanno avuto figli

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi sono una delle coppie d’oro e più affiatate del cinema italiano. Non hanno mai avuto figli, però. Ecco il motivo.

Di Roberto Benigni, attore, sceneggiatore e regista premio Oscar per La vita è bella si sa praticamente tutto.

Nasce in provincia di Arezzo nel 1952. Suo padre, umile contadino, sarà imprigionato dai tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale e saranno proprio i suoi ricordi a costituire il nucleo del suo film più noto.

Quelli che hanno qualche annetto, ricorderanno uno spassosissimo Benigni, presunto critico cinematografico, immerso in una immensa poltrona girevole ne “L’altra domenica” di Renzo Arbore.

La sua carriera è tutta un crescendo, dalla televisione passa al cinema inanellando un successo dopo l’altro sia come regista che come attore fino a ricevere l’Oscar.

Come attore è ricercatissimo anche da registi stranieri che sono nell’Olimpo del cinema, basti pensare a Blake Edwards che lo dirigerà ne Il figlio della pantera rosa, Jim Jarmusch per Coffee & Cigarettes, Woody Allen per To Rome with Love.

Ma anche molti grandi italiani lo vorranno nelle loro opere, basti pensare a Federico Fellini, Marco Ferreri e, non ultimo, Massimo Troisi con il quale girerà Non ci resta che piangere.

Ma gli interessi di Roberto spaziano in ogni ambito dell’arte, memorabili le sue letture della Divina Commedia e l’interpretazione dei Dieci Comandamenti.

La sua musa

Quando parla di sua moglie, Nicoletta Braschi, Roberto si illumina. La dedica che le ha fatto alla consegna del Leone d’Oro alla carriera è da brividi: “Misuro il tempo con te o senza di te”. Ampliando il concetto Benigni parla della sua vita prima di conoscerla come di una “farsa”, di come debba tutto a lei, alla sua bellezza, al suo mistero e al suo talento.

Un concetto che Benigni allarga a tutte le donne affermando come le donne siano molto più sapienti degli uomini, riescono a comprendere cose che sono oltre le possibilità dei maschi, perché le donne sono un “mistero senza fine”.

Una dichiarazione che farebbe tremare le vene dei polsi e scoppiare in lacrime anche la persona più cinica.

L’amore tra i due risale ai primi anni Ottanta. Furono presentati da amici comuni e da allora non si sono più lasciati. Si sono uniti in matrimonio in gran segreto nel 1991 nella città di Nicoletta, Cesena, alla sola presenza dei parenti più stretti e delle suore di clausura nella cui chiesa la cerimonia è stata celebrata.

A tanta altezza di sentimenti, ad un amore così eccelso, qualcuno direbbe, manca il coronamento, un figlio.

A questo proposito è la stessa Nicoletta a fornire la spiegazione, durante un’intervista di qualche tempo fa.

Non ci sono motivazioni recondite, filosofiche, tantomeno problematiche mediche, semplicemente Nicoletta ha dichiarato di non essersi mai vista bene nei panni di madre, probabilmente, continua, non ha senso materno.

Ma questo non le impedisce di stare bene con suo marito ed essere felice.