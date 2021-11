Lando Buzzanca: incapace di intendere o uomo innamorato? Il retroscena sui figli dell’attore

Attore apprezzato professionalmente e amato dalle donne. La sua vita privata, recentemente, è balzata alle cronache. Un polverone mediatico che sta facendo discutere su una vicenda “vecchia” come il mondo.

Ai suoi tempi era anche molto amato dalle donne. Lando Buzzanca è uno degli attori più iconici della comicità italiana. Esponente di quel cinema d’altri tempi, con pellicole che sono rimaste e rimarranno nella storia della risata. Di lui sappiamo tanto, tantissimo. Non molto, invece, della sua famiglia. Rimediamo subito.

La carriera di Lando Buzzanca

Oggi 86enne, è nato a Palermo. Studia recitazione e già alla fine degli anni ’50 lo vediamo come comparsa in diversi film di successo. Su tutti, il kolossal vincitore di numerosi premi Oscar, “Ben Hur”. Ma la popolarità arriva nel 1961, recitando in “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi.

Da quel momento una lunghissima, variegata e apprezzata carriera. Lo ricordiamo ne “I Mostri” di Dino Risi, “Il magnifico cornuto”, di Antonio Pietrangeli, “Don Giovanni in Sicilia”, di Alberto Lattuada, mentre la sua ultima apparizione è del 2019, con “W gli sposi”.

Ma, ovviamente, l’interpretazione più iconica resta probabilmente quella de “L’arbitro”, di Luigi Filippo D’Amico nel 1974.

La sua famiglia

Sposato con Lucia Peralta, scomparsa nel 2010 a causa di una malattia. Ha avuto due figli, Massimiliano e Mario Buzzanca. Massimiliano, laureato in Giurisprudenza ha anche mosso alcuni importanti passi nel mondo dello spettacolo. Mentre Mario, il secondogenito, è assolutamente schivo e lontano dal mondo frequentato dal papà Lando.

Negli ultimi mesi, i due figli di Lando Buzzanca sono diventati, loro malgrado, famosi. Tutto questo per la battaglia contro la giornalista Francesca Della Valle, legata sentimentalmente dal 2016 al grande Lando. Di quasi 40 anni più giovane rispetto al compagno, secondo i figli la relazione sarebbe solo una strategia arrivista per puntare ai beni dell’attore. Tra cui alcune proprietà terriere.

I figli si sarebbero anche opposti al matrimonio dei due. Proprio per scongiurare l’aggressione ai beni del padre. Che, a loro dire, anche a causa di un incidente di alcuni mesi fa, non sarebbe più totalmente lucido.

Del caso, si sono occupate recentemente anche “Le Iene”. Intervistando sia Massimiliano, sia la stessa Della Valle. Che, ovviamente, smentisce ogni illazione e parla di profondo attaccamento emotivo a Lando Buzzanca.