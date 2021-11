Rudy Zerbi beccato con la sua ex | Sarà un ritorno di fiamma?

Rudy Zerbi, uno tra i più importanti critici e produttori italiani, spiega il rapporto che unisce lui e la mamma di Tommy e Luca. Conosciutisi da ragazzi, ecco la verità sul loro rapporto.

Rodolfo Zerbi, abbreviato a Rudy, nasce a Lodi il 3 Febbraio 1969, è un critico e produttore musicale tra i più rigidi e concreti sul mercato italiano, nonché conduttore televisivo e radiofonico.

Potrebbe interessarti>>>Rudy Zerbi cambierà lavoro, “beccato” mentre pubblicizza la nuova attività

La sua carriera

Inizia giovanissimo a dedicarsi alla musica, lavorando come DJ (Disc Jockey) presso alcune discoteche ed a Radio Tigullio. Prosegue nel frattempo con gli studi, arrivando alla Laurea in Giurisprudenza all’Università statale di Milano.

Dopo svariate esperienze in radio, decide di dedicarsi alla ricerca di nuovi talenti da produrre per la Sony Music, riscuotendo anche un discreto successo, per poi arrivare a collaborare con la Gialappa’s Band.

Con la Gialappa’s Band, svolge un lavoro un pò diverso dal suo solito, in quanto era addetto alle interviste ironiche a personaggi internazionali, arrivando così alla conduzione di un programma ironico per la Rai, “Rai dire Sanremo”.

Potrebbe interessarti>>>Rudy Zerbi: la confessione all’amico e collega Gerry Scotti è da bollino rosso

Dopo oltre 16 anni di servizio per la Sony Music, nella quale ha ricoperto anche il ruolo di presidente per il mercato italiano, abbandona la sua posizione. Decide, quindi, di dedicarsi alla carriera televisiva, collaborando con Gerry Scotti e Maria De Filippi nei programmi “Italian’s Got Talent” e “Tu Si Que Vales”.

Solo da adulto all’età di 30 anni, ha scoperto la vera identità del padre, quale Davide Mengacci, presentatore televisivo.

Ritorno di fiamma o amicizia ?

Rudy Zerbi, durante la sua carriera televisiva ed artistica, ha avuto la possibilità di conoscere e frequentare personaggi famosi come Gianni Morandi, Adriano Celentano e Renato Zero, creando così nuove opportunità.

Nella sua vita, o almeno fino ad oggi, Zerbi, ha avuto 3 relazioni importanti, la prima Simona, la ragazza conosciuta da giovane con la quale si sposò ed ebbe 2 figli. Carlotta Miti, nipote del cantante grande Gianni Morandi dalla quale ebbe un terzo figlio e Maria Soledad Temporini sua compagna fino a quest’anno dalla quale ha avuto il suo quarto figlio.

Potrebbe interessarti>>>Rudy Zerbi: “stramazza” a terra: “E pensare che era iniziata bene…” – Foto

Il nostro Zerby fa girare la sua vita intorno ai figli Tommaso, Luca, Edoardo e Leo. Si dedica a loro a 360 gradi forse proprio per non far passare anche a loro quello che ha subito lui con la mancanza del padre.

Se non si è capito, stiamo parlando proprio di Simona la prima moglie di Rudy Zerbi dalla quale ha avuto Tommaso e Luca.

L’ex moglie di Zerbi è sempre stata lontana dai riflettori e dalle telecamere, infatti sembra non abbia neanche un profilo Instagram.

Si fa, però, immortalare in una foto che Rudy pubblica sul suo profilo dove si vedono seduti l’uno accanto all’altra in un ristorante. Sarà un ritorno di fiamma o solo una forte e profonda amicizia ?

“Lei è Simona la mamma di Tommy e Luca. Ci siamo conosciuti da ragazzi, ci siamo sposati ed abbiamo fatto due figli meravigliosi. Dopo tanti anni è bello essere amici, volersi bene e sorridere come prima e più di prima”.

Potrebbe interessarti>>>Sabrina Ferilli si lascia andare con Rudy Zerbi:” ti sto sul..” | Il video trash diventa virale

Questo è il messaggio che dovrebbe far riflettere tutti noi su quanto siano importanti le amicizie ed i rapporti veri. E dopo l’ennesima lezione di vita, Rudy Zerbi ci lascia la bellissima lista dei commenti che ha scatenato sotto la sua foto, compreso il commento di Gerry Scotti.