Uno strumento in più a favore dei disabili | Ecco cos’è e come richiederlo

Uno strumento che arriva anche grazie alla collaborazione dell’INPS. Tutto quello che c’è da sapere per aderire al progetto

Il via libera del Garante della Privacy conclude un percorso intrapreso già diverso tempo fa, che andrà a dare una mano a chi è stato meno fortunato. Ecco di cosa si tratta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tanti disagi per i disabili al cinema, il racconto di uno di loro

La disability card

Si chiama “Disability card”. Si inserisce in un importante percorso di semplificazione e sburocratizzazione. La carta è infatti uno strumento volto a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, che consentirà loro l’accesso agevolato a beni, luoghi e servizi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Casa assegnata dopo anni ad una famiglia con due disabili, ma è un tugurio | FOTO

L’annuncio arriva direttamente dal ministro per le Disabilità, la leghista Erika Stefani. Come è noto, le persone con disabilità hanno bisogno di tante risposte. Che, però, spesso vengono negate. O, nel migliore dei casi, fornite con grande ritardo.

Cosa prevede

Il via libera alla “Disability Card” è stata rilanciata con forza attraverso i social della Lega e, in particolare, del leader Matteo Salvini. Che ha quindi sottolineato il lavoro del ministro Stefani. “Un passo avanti per il nostro Paese, avanti così!” scrive Salvini su Instagram, sottolineando l’impegno della Lega.

Attraverso la “Disability Card”, i portatori di handicap potranno avere concrete soluzioni quali: la priorità vaccinale, l’accesso alle zone a traffico limitato, nuove risorse per progetti di inclusione, la sosta gratuita negli stalli blu e ora anche la legge delega sulle disabilità per mettere al centro il progetto di vita personalizzato e partecipato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gay e single vince la sua battaglia: adotta quattro bimbi disabili

Uno strumento che arriva anche grazie alla collaborazione dell’INPS.

Per ottenere il codice basta collegarsi al servizio online “Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status”, sul portale dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali. Il servizio genera automaticamente ed in tempo reale il QR-Code, direttamente in formato pdf.