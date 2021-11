Avete mai visto la casa di Sophia Loren | Una proprietà da oltre 20 milioni di euro

Sophia Loren, una delle attrici più amate e famose della televisione e del cinema italiano, è l’unica proprietaria della bellissima proprietà dal valore indicativo di 20 milioni di euro, che sorge sui colli romani. Vediamo com’è.

Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, meglio nota come Sophia Loren, nata a Roma il 20 Settembre 1934, è una delle attrici italiane più famose, belle ed amate di sempre.

La sua carriera

Durante la sua carriera gli vengono affiliati molti dei premi più importanti della storia del cinema internazionale come la famosa e tanto desiderata stella sulla Hollywood Walk Of Fame e nel 1960 anche il suo primo Premio Oscar per la recitazione.

Già molto giovane conquista il suo posto nella Settima Arte (insieme delle arti tecniche e e delle attività che portavano alla produzione del film), grazie ad alcune commedie come “Pane, amore e…” e alcune pellicole ispirate al cinema americano come “La baia di Napoli” e “Un marito per Cinzia”.

Collabora quindi con grandi attori come Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni e Marlon Brando, che l’hanno portata a sfruttare anche la sua bella presenza di donna di classe, facendo del suo aspetto il suo punto forte.

La sua vita privata

La vita privata di Sophia Loren è ricca di storia e può essere d’esempio per molte persone, infatti da giovanissima alla sola età di 16 anni incontra il produttore cinematografico Carlo Ponti, all’epoca sposato con Giuliana Fiastri dalla quale ebbe 2 figli.

7 anni più tardi i due divorziarono e Ponti sposò Sophia Loren continuando a lavorare ad Hollywood per evitare provvedimenti legali da parte della moglie in quanto in quegli anni il divorzio non era legalmente riconosciuto.

Nel 1962 però il primo matrimonio di Ponti venne annullato, facendo decadere anche le accuse di bigamia (avere 2 o più matrimoni allo stesso tempo) ottenendo solo nel 1965 il divorzio dalla sua prima moglie potendo così sposare legalmente Sophia Loren.

I due ebbero 2 figli, Carlo Jr. ed Edoardo. Il 9 Gennaio 2007 arriva la notizia della morte di Carlo Ponti rimasto fedele a Sophia Loren fino alla sua morte, un vero e proprio esempio di “finché morte non ci separi”.

La proprietà da sogno di Sophia Loren

Nel corso della sua carriera Sophia Loren ha avuto la possibilità di costruire uno dei patrimoni più consistenti dello spettacolo italiano, consentendo all’attrice di permettersi una delle ville più lussuose d’Italia.

La sua inestimabile villa sorge nel bel mezzo dell’area verde dell’Appia antica, utilizzata dalla Loren e da Ponti durante il loro matrimonio, immortalata più e più volte in alcune foto che riprendono il magnifico parco che circonda la proprietà.

Una piscina termale può solo accompagnare lo splendore della villa più lussuosa di Roma, ed il prezzo di 20 milioni di euro, al momento solo indicativo, può solo che farvi percepire il valore reale della proprietà.