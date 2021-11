Ricordate Serena Garitta ? | Vediamo cosa fa oggi.. anche se già “dava i numeri” nella casa del GF 4

Tutti noi ricordiamo Serena Garitta, la simpatica e strampalata vincitrice del Grande Fratello 4. Sono passati ,ormai, molti anni da quel successo vediamo com’è cambiata e di cosa si occupa oggi.

Serena Garitta nata a Genova il 24 Maggio 1978, è un personaggio televisivo italiano conosciuta soprattutto per la sua vittoria nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello.

Chi è Serena Garitta

Laureata in Scienze motorie all’Università di Genova, mentre lavorava come istruttrice di fitness in un palestra a Genova, arriva la sua più grande opportunità, quella di entrare a far parte della casa del Grande Fratello 4.

Così nel 2004 arriva alla finale del programma, conquistando il 63% dei voti che gli hanno consentito di vincere la quarta edizione dello show più seguito d’Italia.

Dopo la sua vittoria al GF4, dove ha ottenuto la visibilità di cui aveva bisogno, viene scelta a partecipare a molti programmi televisivi come “Lucignolo” e “La vita in diretta”.

Inizia così la sua ascesa nel mondo dello spettacolo, alla quale gli vengono affidati nuovi ruoli e compiti in alcuni programmi emergenti come Afetrburn e WWE Bottom Line.

Nel 2015 si fidanza con il tennista genovese Nicolò Ancona, più giovane di lei di 10 anni e dalla quale ha avuto il suo primo figlio, Renzo.

La nuova Serena Garitta

Serena Garitta dopo una vita in televisione continua a deliziarci con la sua simpatia, con la sua spontaneità ed i suoi piani fitness personalizzati.

Avete capito bene piani fitness personalizzati, lavoro che ha coltivato negli anni anche precedenti al Grande Fratello, che l’ha portata ad avere un fisico mozzafiato anche all’età di 43 anni.

Il “nuovo” lavoro della Garitta però non parla di fitness, bensì di numeri, infatti dal 2013 lavora come conduttrice per Lottomatica TV e come inviata di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”.

Collabora dal 2015 con Sportitalia e dal 2020, fa parte del cast di “Ogni Mattina” su TV8.

Oltre agli appuntamenti mattutini possiamo trovarla occasionalmente anche come conduttrice delle estrazioni del Lotto e di tutti i giochi annessi, dichiarando ogni singolo numero in fase di uscita.

Beh che dire, il Grande Fratello è la rampa di lancio di cui aveva bisogno per portarla fino a dov’è oggi, dove svolge vari ruoli di rilevata importanza, sia nel mondo del fitness che nel mondo dello spettacolo.