Clio Make Up racconta la sua prima volta | La notizia che sconvolge i followers

Il profilo Instagram di Clio Make Up è stato assaltato dai commenti e dai “mi piace”, tutto questo grazia ad una piccola dichiarazione della truccatrice numero 1 d’Italia. Vi state chiedendo cosa sia successo? Presto detto…

Clio Zammatteo, o meglio conosciuta come Clio Make Up, è nata a Belluno il 15 Novembre 1982. E’ una delle truccatrici, con cittadinanza statunitense, nonché Youtuber più famose ed importanti d’Italia.

La sua storia

Diplomata al Liceo artistico di Belluno nel 2004, Clio non si ferma. Frequenta l’Istituto Europeo di Design, dove studia come montare e girare videoclip, infatti l’anno successivo, per la sua tesi, collabora alla realizzazione del videoclip di una canzone del gruppo musicale “Elio e le Storie Tese”.

Finiti gli studi decide di trasferirsi a New York, imparando così la lingue inglese e frequentando una scuola professionale di Make Up Designory.

Nel 2008 apre, ignara del successo che le avrebbe portato, il suo primo canale YouTube, chiamato “ClioMakeUp”. Raggiunge velocemente oltre 1 milione di iscritti con oltre 200 milioni di visualizzazioni, dando così una forma ben definita al suo marchio.

Alle milioni di visualizzazioni sono seguite varie collaborazioni con “Pupa” e “Vogue”, consolidando ancora di più il nome ed il marchio, tanto da pubblicare ben 3 libri. O, come piace chiamarli a Clio, manuali su come utilizzare ed applicare i vari prodotti che venivano sponsorizzati nei video.

Nel 2012 come se non bastasse, arriva la sua creazione più grande, il programma TV su RealTime, che la porta ad una notorietà ed ad un pubblico mai visto prima.

Nel 2021 infine il grande ritorno, la docu-serie che spiega tutta la vita di Clio Zammatteo e le difficili scelte che ha dovuto affrontare per arrivare a livelli così alti.

Finalmente il momento è arrivato

Clio Make Up pubblica sul suo profilo Instagram un post, o meglio un reel, che lascia tutti i suoi followers a bocca aperta, scatenando una valanga di commenti.

Questa volta Clio ha voluto investire su di sé, resta solo da vedere se ne è valsa veramente la pena, e visto che non ha mai avuto un posto fisico dove poter applicare i suoi Make Up ed esprimere tutta se stessa, ha deciso, dopo molti sacrifici ed esperienza, di crearne uno.

La scelta del luogo e del locale non sono cose da poco per una nuova attività, anche se ben consolidata dal nome. Si cerca sempre di ampliare la propria clientela, quindi Clio si è impegnata e dopo aver trovato il locale ed il posto giusto ha deciso di “buttarsi” in questa nuova avventura.

Nella descrizione del post di Instagram, troviamo tutte le informazione sulla nuova avventura della Make Up Artist, “la sua nuova casa piemontese”, il suo nuovo centro Make Up di Torino.

“È finalmente arrivato il momento tanto atteso”, così Clio esordisce nel post Instagram, scatenando la curiosità dei followers.

Con questo possiamo solo che augurare a Clio tutta la fortuna di questo mondo, ed aspettare che arrivi con un suo centro Make Up anche nelle nostre città.