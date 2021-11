Ghali: “aspettavo questo momento da tanto tempo” | Il rapper ha superato ogni aspettativa

Ghali, il rapper italiano di origini tunisine, pubblica un post sul suo profilo Instagram che lascia tutti a bocca aperta. “Aspettavo questo momento da tanto tempo”. Vediamo cosa gli è successo.

Ghali Amdouni, conosciuto semplicemente come Ghali, è nato a Milano il 21 Maggio 1993. E’ il rapper rivelazione che ha conquistato i giovani soprattutto con la sua canzone “Cara Italia” dove rivendicava la sua città di nascita.

La sua carriera

Figlio di genitori tunisini, è nato e cresciuto in un quartiere periferico di Milano. Inizia a praticare Hip Hop, con il soprannome di Fobia, cambiato poi dopo poco in Ghali Foh.

Fonda i “Troupe D’Elite” nella quale fa parte un altro noto rapper italiano, Ernia. Nello stesso anno riceve, però, un’ importante ed inaspettata chiamata da Gué Pequeno, che gli offre un contratto discografico con la sua etichetta.

Da li in poi è stato tutto un crescere a tal punto da essere chiamato anche da Fedez per partecipare al suo tour.

L’anno successivo pubblica, con il suo gruppo, il primo brano. Non riscuotono, però, un gran successo, anzi, vengono affossati dalla critica considerandoli al limite del demenziale.

Da quel momento rescinde il contratto con la casa discografica di Gué Pequeno, e ne fonda una tutta sua con la quale decide di pubblicare e produrre i propri brani da solista.

Pubblica il suo primo brano da solista “Ninna Nanna”, riscuotendo il successo e la visibilità che ha sempre cercato di ottenere, arrivando così a collaborare con artisti come Izi, Sfera Ebbasta, Rkomi e Tedua.

Il momento tanto atteso

Con la presentazione del suo nuovo album, arriva anche una fantastica notizia. Il momento che tanto stava aspettando, vediamo di cosa si tratta.

Il rapper pubblica un post sul suo profilo Instagram che lascia tutti i followers a bocca aperta, una notizia del genere non ce la saremo mai aspettata.

Ghali da più di un anno collabora con la United Colors of Benetton. A quanto pare è riuscito a creato un completo sportivo ispirato alla cultura tunisina con tanto di Hijab (il tipico velo che ricopre la nuca e la fronte).

Disegnato dal rapper stesso, decide di presentarlo sui social, vista la lunga attesa che ha dovuto sopportare per vedere realizzata una delle sue più grandi idee.

“La collezione è pronta. L’outfit che mi vedete addosso, hijab compreso, è stato disegnato da me e dal mio team come tutto il resto della capsule che vedrete nei prossimi giorni. Sono troppo eccitato, non ho una comunicazione precisa per tutto questo ma ci abbiamo lavorato tutto l’anno pensando a voi. Aspettavo questo momento da tanto tempo”.

Questa è la dichiarazione che il rapper italiano ha lasciato sotto il suo post di presentazione della nuova collezione in collaborazione con la Benetton. Speriamo al più presto di vedere altre creazioni di questo genere.