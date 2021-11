Mollare tutto per andare a vivere su un isola | Ecco come fare e quanto costa

Ci sono momenti nella vita in cui si desidera solamente stare in santa pace, in un luogo lontano dal caos, immersi nella natura incontaminata e circondati dalla tranquillità. Questo posto esiste.

Le nostre vite ci costringono a ritmi elevati e tornare a casa in un condominio affollato, magari anche con vicini molesti non garantisce di trovare quella pace e quella tranquillità meritata.

Un rimedio c’è. Scappare dalla città e trasferirsi in un luogo lontano dalla pazza folla, fatta ad immagine e somiglianza di noi stessi in cui i soli abitanti siano quelli da noi autorizzati a venire.

Un sogno? Non proprio.

Un sogno…in vendita

Di recente sul sito di James Edition Real Estate è apparsa un’interessante offerta.

Si tratta della vendita di un’intera isola, Jwycesska, nelle Bahamas, per la precisione nella regione di Abaco. Pur essendo un’isola è abbastanza semplice da raggiungere in quanto si trova a 122 miglia da Palm Beach, Florida e a 26 miglia da Grand Bahama.

La piccola isola, immersa nell’Oceano Atlantico, può vantare 5 miglia di costa con una decina di spiagge incontaminate di sabbia bianca. Nel suo mare di un blu intenso, ricco di barriere coralline, è possibile, per il fortunato acquirente e i suoi ospiti, fare immersioni sia per la pesca subacquea che per ammirare i relitti sui fondali della vicina Walkers Cay.

E’ un luogo ideale anche per andare a vela e visitare le altre isole inserite nel parco naturalistico delle Abaco Islands.

Completano la bellezza del luogo la ricca fauna selvatica, la flora incontaminata ed un lago d’acqua dolce.

Per rendere gli spostamenti più semplici, il governo locale ha già approvato una pista d’atterraggio privata ed un porto turistico.

Esiste anche un progetto per la costruzione di un resort esclusivo, il tutto esente da tasse, tra cui il differimento dell’IVA e dell’imposizione diretta sui guadagni del resort per vent’anni.

Il prezzo? Una roba da Black Friday, poco più di quindici milioni e mezzo di euro.