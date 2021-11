Orologi di lusso: ecco la lista dei più costosi | Ce n’è uno che vale quanto il PIL di un’intera nazione

Non ci facciamo neanche caso la gran parte delle volte, perché controllare l’orologio è un gesto automatico, ma certe volte farlo costa davvero caro.

È sempre battaglia su quale sia il modo migliore di investire il proprio denaro o semplicemente come incrementarlo.

Esistono nuovi (seminuovi) metodi, come le criptovalute, i tanto esaltati Bitcoin o metodologie parzialmente truffaldine come i vari sistemi piramidali o network marketing che dir si voglia, ai quali si associano modi forse un po’ datati, ma sicuramente più divertenti e di maggior valore estetico, come investire nell’arte o nel collezionismo.

Oggetti da collezione

Da sempre tra gli oggetti più collezionati ci sono gli orologi, di lusso, d’élite. Ne esistono alcuni il cui valore è davvero immenso.

Ecco una piccola classifica.

Il primo in assoluto è Il Breguet Grande Complication Marie-Antoinette. Il suo valore è stimato in 28 milioni di euro.

Si chiama Marie Antoinette perché fu commissionato dall’amante dell’allora regina di Francia proprio a Breguet. La storia di questo orologio ha origine nel 1782 quando l’amante di Maria Antoinette, un ufficiale della guardia rimasto ignoto, chiese a Breguet di realizzare un orologio da regalare alla sovrana. Breguet non fece in tempo a realizzarlo prima che Marie Antoinette venisse ghigliottinata, ma lo conservò a lungo come segno di devozione alla regina. Il prezioso segnatempo fu rubato nel 1983 da un museo di Gerusalemme, per poi essere ritrovato nel 2007.

Il secondo in ordine di valore è Rolex Daytona Paul Newman con 15,1 milioni di euro.

Fu regalato al grande attore dalla moglie, Joanne Woodward, nel 1984. Sul retro reca un’incisione Drive Carefully Me. Una dedica dovuta al fatto che l’attore era anche appassionato pilota di gare automobilistiche.

Segue un Patek Philippe 1518 in acciaio che vale 9,9 milioni di euro, il primo in assoluto in acciaio con cronografo e calendario perpetuo, se ne contano al mondo solo 4 esemplari.

Quarto è il Louis Moinet Meteoris Collection al costo di 3,9 milioni di euro. Il valore è dovuto al fatto che è realizzato con pezzi di veri meteoriti e pietre provenienti dallo spazio.

Seguono, in ordine di valore, il Patek Philippe 5004T da 3 milioni 325 mila euro, il Franck Muller Aeternitas Mega 4 da 2 milioni di euro, l’Audemars Piguet Royal Oak Grande Complication da 827.670 euro, l’ Ulysse Nardin Hannibal Minute Repeater Tourbillon da 637.270 euro che ha sul quadrante un elefante in oro bianco 18 carati con soldati a piedi e a cavallo, il Bulgari Magsonic Sonnerie Tourbillon da 517.851 euro e decimo in ordine di valore il George Daniels Co-Axial Chronograph al prezzo d’occasione di 516.735 euro.

Decisamente un modo costoso per sapere che ore sono.