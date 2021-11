Bambini in vendita: l’agghiacciante verità sull’utero in “affitto” e i costi per avere un figlio

Un’offerta commerciale che non riguarda né un capo di abbigliamento, né un elettrodomestico. E impazza la polemica sull’assurdità di questa pratica che in molti paesi è legale e sponsorizzata come se fosse un oggetto.

A essere indignata è, soprattutto, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che alla notizia ha dedicato anche un post sul proprio profilo Instagram. In effetti in tanti hanno commentato questa particolare promozione.

Il black Friday

Per “Black Friday” intendiamo il nome informale utilizzato negli Stati Uniti d’America per indicare il venerdì successivo al Giorno del ringraziamento, che si celebra il quarto giovedì di novembre. Dal 1952, il giorno dopo il Ringraziamento è inoltre considerato l’inizio della stagione dello shopping natalizio nel Paese, anche se il termine “Black Friday” non è stato ampiamente utilizzato fino ai decenni più recenti.

Una tradizione anglosassone, quindi, che, però, ha preso piede in tutto il mondo. E anche in Italia, il giorno degli sconti è sempre molto atteso. Nel corso degli anni, tuttavia, non ci si è limitati al classico “venerdì nero”, ma anche nei giorni antecedenti gli esercizi commerciali hanno esteso questa dicitura per invogliare i clienti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dona l’utero in affitto, poi la madre scopre che il figlio è davvero suo

Lo sconto sui bambini

L’offerta commerciale che vi proponiamo, però, non riguarda un capo d’abbigliamento. O un elettrodomestico. Ma, di fatto, un bambino. O, almeno, così la pensa Giorgia Meloni con il su post su Instagram: “Arrivano i saldi! Non per acquistare dei prodotti ma per comprare dei bambini. Come si può ridurre la vita umana a oggetto di scambio e umiliare la dignità della donna mercificando in questo modo il suo corpo? Continueremo a batterci in ogni sede affinché questa pratica barbara e inumana diventi reato universale” scrive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ho fatto carriera con l’utero in affitto

Il commento è riferito alla notizia che arriva direttamente dall’Ucraina. Sul sito dell’azienda Biotexcom è infatti apparsa una offerta “imperdibile” con il 3% di sconto sul prezzo del contratto. Ma il contratto, altro non è che la possibilità di avere un utero in affitto. La surrogazione di maternità o maternità surrogata o gestazione per altri è una forma di procreazione assistita in cui una donna provvede alla gestazione per conto di una o più persone, che saranno il genitore o i genitori del nascituro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Le lesbiche contro l’utero in affitto: Le donne e i bambini non sono merce

Nella sezione “servizi” sono proposti i vari “pacchetti”: Standard, standard plus e vip surrugacy, che vanno dai 39.900 euro ai 64.900. E qui da applicarsi il 3% di sconto. Si tratta di una formula presente solo in alcuni Paesi del mondo. Tra questi l’Ucraina, dove l’azienda Biotexcom ha deciso di passare agli sconti, dal 15 al 26 novembre. Proprio in quel periodo esteso che ormai viene definito impropriamente “Black Friday”.