Belen Rodriguez: la rivelazione intima sconvolge gli ammiratori | Nessuno se lo aspettava

Una parte della notorietà di Belen Rodriguez è dovuta anche alle sue relazioni sentimentali. Ecco la rivelazione assai privata che sconvolge i fans.

E’ il sogno erotico di tantissimi italiani. Sì perché la bellissima Belen Rodriguez, di nazionalità argentina, ha fatto le sue maggiori fortune non in madrepatria. Ma proprio nel nostro Paese. Indicata da molti come una bomba sexy, sapete a che età lo ha fatto la prima volta?

La carriera di Belen Rodriguez

Oggi 37enne, Belen Rodriguez è sugli schermi italiani da tempo. Modella e showgirl, ma anche alcune partecipazioni cinematografiche. Il suo esordio nella televisione italiana è del 2007, con la trasmissione “Tintoria”. Poi conduce diversi programmi, tra cui “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Tu sì que vales”, “Colorado” e “Striscia la notizia”.

Ha recitato in “Natale in Sudafrica”, film del 2010 di Neri Parenti. Celeberrima la sua co-conduzione del Festival di Sanremo, con l’ormai iconica farfallina che spuntava fuori da uno spacco vertiginoso, mentre Belen scendeva la famosa scalinata del Teatro Ariston.

La vita privata

Ovviamente, una parte della notorietà di Belen Rodriguez è dovuta anche alle sue relazioni sentimentali. Dal discusso paparazzo Fabrizio Corona al pilota di motociclismo Andrea Iannone.

Nell’aprile del 2012, nell’ambito di Amici di Maria de Filippi, ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino, sposandolo il 20 settembre 2013. Nello stesso anno i due hanno avuto un figlio, Santiago. Nel 2015, con un comunicato stampa, ha annunciato la fine della relazione con De Martino, ritornando poi insieme nel 2019 e separandosi nuovamente nel 2020. Dal 2020 ha una relazione con l’hair-stylist Antonio Spinalbese e nel 2021 hanno avuto una figlia, Luna Marí.

Con una vita sentimentale così intensa, Belen è vista da alcuni come una mangiatrice di uomini. E, magari, come una donna che, fin da giovane, ha avuto esperienze sentimentali e amorose con gli uomini. La risposta di Belen alla domanda sulla sua prima volta, invece, spiazza tutti.

L’argentina ha dichiarato infatti di aver fatto sesso per la prima volta a 18 anni. Nessuna precocità, quindi. 18 anni, proprio come tantissime ragazze della porta accanto.