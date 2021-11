Diletta Leotta: chi è Fabio Mancini, il nuovo amore dopo la rottura con Can Yaman

La sua rottura, presunta o reale, con il modello/attore Can Yaman è freschissima, ma la bella conduttrice è già stata avvistata con un nuovo accompagnatore.

Sembravano arrivati ad un passo dal matrimonio quando la storia d’amore tra due bellissimi della televisione si è infranta tra lo sgomento dei fan.

In una intervista a Verissimo, la conduttrice esprimeva tutto il suo dolore per la fine della storia, anche se, dicendosi ancora innamorata dell’affascinante Can Yaman, sperava in un ritorno.

Secondo altri non è andata proprio così. Il quotidiano Il Tempo, dando credito alle parole del paparazzo esperto di gossip Alessandro Rosica, asserisce che tra l’attore e la conduttrice sportiva più che una storia d’amore ci sarebbe stato un accordo tra celebrities, con tanto di contratto per acquisire maggiore visibilità e popolarità.

Come sia stato non si sa bene, ma fatto sta che ora è finita.

Un nuovo “modello” di accompagnatore

Poteva mai una donna così esteticamente gradevole, nonché famosa rimanere sola? No, infatti.

Dopo aver già archiviato la breve liaison con il modello Giacomo Cavalli, fisicatissimo surfista, con il sogno di diventare attore, la bella Diletta sarebbe già stata notata in compagnia di un altro baldo giovane.

Pare che al suo fianco al momento ci sia un altro uomo da copertina, un modello di nome Fabio Mancini.

Nato in Germania, ma da papà di Castellaneta, diplomato in grafica e comunicazione, il bel Fabio viene notato dai talent scout per le strade di Milano quando aveva ventun anni.

E’ il volto iconico del brand Armani essendo da anni testimonial per varie campagne. Oltre ad essere un indossatore di fama internazionale, Fabio è molto impegnato nel sociale.

E’ presente infatti a molti eventi di beneficenza che spaziano dalla salvaguardia del pianeta alla tutela della salute e collabora anche con molte onlus che si occupano di promuovere la donazione di sangue.

I soliti bene informati dicono che la storia sia solo agli albori, una storia tutta da costruire, insomma.