Kledi: dopo anni confessa il vero motivo per cui ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi

Il ballerino Kledi Kadiu esce allo scoperto e racconta il perché del suo addio al programma “Amici” condotto da Maria De Filippi.

Kledi Kadiu è stato uno dei ballerini più in vista della televisione italiana in questo primo ventennio degli Anni 2000. Il merito, oltre al suo grandissimo talento, è stato anche di Maria De Filippi che lo ha scoperto e fatto volto della danza sia nel programma C’è Posta per Te che nella scuola di Amici.

Proprio del talent show, Kledi è stato uno dei ballerini più amati fino a diventare uno dei simboli della trasmissione. E proprio per questo motivo, dopo oltre 15 anni di collaborazione, ci fu grandissimo clamore quando nel 2017 il ballerino albanese deciso di abbandonare Amici.

A rendere l’addio ancor più misterioso fu la mancanza di motivazioni a questa separazione. Furono i molti i rumors a riguardo, soprattutto considerando anche il gossip continuo che in passato circolò sulla possibile relazione tra Kledi Kadiu e Maria De Filippi. Ma in una intervista a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il ballerino si è raccontato dagli esordi con la conduttrice all’addio di Amici.

Kledi Kadiu, il motivo dell’addio ad Amici di Maria De Filippi

Ai microfoni di Fabio Fazio, Kledi Kadiu ha raccontato di quanto fu scoperto da Maria De Filippi: “Nel 1999 ero impegnato nelle prove generali per la trasmissione Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza in C’è Posta per Te”. Da quella prima apparizione, poi, la presenza del ballerino si fece costante nella trasmissione fino a diventare presenza fissa anche nel programma Amici.

E parlando dei tempi recenti, Kledi non ha potuto ovviare alla domanda sui motivi che l’hanno portato a dire addio al talent show: “Il motivo è molto semplice, ho cambiato città e sarebbe stato difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”. Una normale decisione “logistica”, quindi, per il ballerino e nessuno scoop dietro al suo addio ad Amici.