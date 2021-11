La proprietà privata è sacra: scende in campo la politica | La stretta sull’occupazione abusiva delle case

Le pene attualmente previste dal codice penale non fungono da effettivo deterrente. Ma le cose potrebbero cambiare presto

Numerosi gli episodi avvenuti in questi ultimi mesi. Per questo, per molti, era diventato importante e indifferibile intervenire. Ora la Camera dei Deputati ha approvato un provvedimento d’urgenza. Non resta che attuarlo.

Emergenza abitativa

Come è noto, in Italia è molto grave, soprattutto nelle grandi città e nelle periferie, l’emergenza abitativa. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a diversi fenomeni di occupazione arbitraria di uno o più immobili. In alcuni casi vicende molto drammatiche, quando l’immobile è destinato ad unità abitativa e l’occupazione si concretizza in un’azione di forza volta alla spoliazione del bene al suo legittimo proprietario.

Si tratta di una grave violazione dei principi dettati dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Ricordiamo il caso, recentissimo, del signor Ennio Di Lalla, anziano romano di 86 anni che si è visto occupare e devastare casa da due rom.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> I profughi rifiutano le case del Comune: Prima le foto

Il provvedimento d’urgenza

Le pene attualmente previste dal codice penale non fungono da effettivo deterrente. Consentono al responsabile, in caso di condanna, di poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. O, anche qualora la pena irrogata sia superiore a due anni, di poter in ogni caso accedere ad ulteriori benefici. Che, di fatto, escludono l’esecuzione della pena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Casa popolare ad un immigrato: esplode la rivolta

Inoltre, anche in caso di flagranza di reato, non è consentito l’arresto nè l’adozione di misure cautelari. Salvo per le ipotesi aggravate previste dallo stesso articolo 633 del codice penale, quando l’invasione arbitraria è commessa da più di cinque persone o da persona palesemente armata. Per le quali è consentito l’arresto facoltativo.

Nel corso dell’ultima seduta, però, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dal deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, volto a tutelare i cittadini che subiscono l’odiosa pratica della spoliazione della propria abitazione da parte di altri soggetti che non ne avrebbero il diritto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Toglie la casa a una famiglia marocchina: Guardate come vivo

L’ordine del giorno presentato e approvato impegna il Governo a prendere iniziative a tutela del diritto di proprietà. Un successo politico che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha “celebrato” sui propri social, chiedendo l’attuazione al Governo presieduto da Mario Draghi: “Episodi come quello successo a Roma, dove un anziano è stato privato della propria abitazione – oltre averla trovata completamente distrutta – non possono essere tollerati. Basta furti di case, fermiamo queste prepotenze”.