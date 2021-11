Bruno Barbieri rivela il dramma vissuto per colpa della pandemia: “Ero veramente un mostro..”

E’ uno degli chef stellati più amati d’Italia, rilascia in un’intervista una delle dichiarazioni più sconvolgenti della cucina italiana, lasciando tutti a bocca aperta.

Bruno Barbieri nato a Medicina, una piccola frazione della città di Bologna, il 12 Gennaio 1962, è uno degli chef stellati più amati d’Italia, conosciuto soprattutto per la sua inflessibile criticità nel programma di cucina “Masterchef Italia”.

Bruno Barbieri: sapete chi è la fidanzata? Lo chef rivela: “..non la tradirò mai..”

Lo chef Barbieri

Passa alla storia come il primo chef italiano ad aver conquistato ben 7 stelle Michelin, ma la sua infanzia non è stata delle migliori, in quanto viene lasciato dal padre all’ età di 7 anni, crescendo con l’amore della mamma e della nonna.

Le donne della sua vita, hanno trasmesso a Bruno, le passioni che gli hanno permesso di arrivare dove si trova oggi, come quella per la moda, e quella per la cucina per merito dalla nonna. Un piccolo chef fin da bambino quindi.

Bruno Barbieri, condannata la truffatrice che gli aveva sottratto migliaia di euro

Successivamente Barbieri decide di aprire il suo ristorante all’interno dell’Hotel Villa del Quar-Relais & Chateaux, comparendo su tutte le guide culinarie della penisola, e conquistando altre 2 stelle Michelin.

Nello stesso anno arriva a Londra ed apre il suo primo ristorante internazionale, il Cotidie, che lascerà poi a Marco Tozzi.

Nel 2016 apre il suo nuovo ristorante a Bologna dove guadagna la sua settima stella Michelin, che lascia in gestione anch’esso allo chef Erik Lavacchielli.

La dichiarazione che ha sconvolto tutti

Nel 2011 prende parte come giudice nel programma che l’ha reso noto anche sul piccolo schermo, infatti l’esperienza di Masterchef gli ha portato una visibilità che non ha mai riscontrato prima.

Durante la sua partecipazione al programma, Barbieri, ha collaborato con altrettanti chef stellati come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, oltre all’imprenditore Joe Bastianich.

Potrebbe interessarti>>>Critiche a Masterchef. Joe Bastianich: “Campobasso è un posto sfigato”

Considerato assieme a Carlo Cracco, il giudice più severo del programma, era anche chiamato dai concorrenti “il mostro”.

Bruno Barbieri come tutti noi, ha vissuto un periodo difficile durante questa pandemia che va avanti ormai da quasi 2 anni, nella quale si è lasciato andare. Vediamo cosa gli è successo.

Il nostro amato Bruno Barbieri durante la pandemia ha esagerato con le ricette e la cucina, dovendo mangiare tutte le sue creazioni culinarie, con un conseguente aumento di peso.

In un’intervista, chef Barbieri, ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto rimanere tutti senza parole, rivelando di essere diventato “un mostro”.

“Ero veramente un mostro”, così lo chef pluristellato esordisce nell’intervista dichiarando di aver avuto problemi anche ad allacciarsi le scarpe.

Potrebbe interessarti>>>Joe Bastianich dà il peggio di se: nemmeno Cracco avrebbe osato tanto | Il video che “offende” l’Italia

Per fortuna oggi Bruno Barbieri ha ritrovato la sua forma fisica, potendo tornare alla preparazione dei suoi magnifici piatti.