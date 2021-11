Carlo Conti, la malattia lo ha costretto a mollare tutto: “Non ho più le forze”

Carlo Conti ha deciso di lasciare definitamente la conduzione del programma L’Eredita. Il motivo? Una malattia di cui soffre da tempo.

Carlo Conti è uno dei conduttori storici della televisione italiana e uno degli uomini di punta della Rai.

Originario di Firenze, il conduttore ha iniziato, come tanti nel mondo dello spettacolo, come speaker in radio e la sua grande passione per la musica l’ha portato poi ad arrivare sul palco di Sanremo come direttore artistico delle edizione 2015, 2016 e 2017. Carlo Conti non ama mettere in mostra la sua vita privata, ma sappiamo che è sposato con la costumista Francesca Vaccaro dal 2012. E dal loro amore è nato il loro unico figlio Matteo.

Ora il conduttore è al timone del programma, in onda il venerdì sera su Rai Uno, Tale e Quale Show ma in passato è stato il volto di punta del quiz pomeridiano L’Eredità; nato con Amadeus a cui poi è succeduto proprio Carlo Conti. Ma il fiorentino ha sorpreso tutti quando ha deciso di abbandonare il programma e lasciarlo nella mani del collega Flavio Insinna.

Carlo Conti lascia L’Eredità a causa di una malattia

Carlo Conti ha infatti rivelato di aver lasciato la conduzione de L’Eredità, che aveva diviso per anni con il compianto amico Fabrizio Frizzi, non per motivi contrattuali ma per problemi di salute. Il conduttore, infatti, soffre da tempo di diabete che lo porta a non reggere più i ritmi di uno show quotidiano.

“Non ho più le forze” ha dichiarato Carlo Conti per spiegare il motivo che lo ha portato a dire addio a L’Eredità. Ha deciso di ridurre i ritmi di lavoro, così da potersi dedicare maggiormente alla famiglia e alle persone a lui care. Non va inoltre dimenticato che l’anno scorso, seppur per pochi giorni, il fiorentino è stato ricoverato all’ospedale per aver contratto il Covid-19.